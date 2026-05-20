Хэмилтон и Норрис отреагировали на чемпионство «Арсенала» в соцсетях
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, с детства болеющий за футбольный «Арсенал», запостнул запись, посвященную чемпионству «канониров».
Лондонский клуб стал лучшим в АПЛ впервые с 2004 года.
«COYG 💥 💥 💥 💥 (Come On You Gunners – «Вперед, канониры»)», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился постом своего приятеля – полузащитника «Арсенала» Деклана Райса, который недавно посещал базу коллектива «Ф-1» в Уокинге.
«Поздравляю, броооооо ❤️❤️. Чемпионы 🏆», – отреагировал Ландо.
Норрис в детстве болел за «Бристоль Сити», ныне выступающий в Чемпионшипе, а в последние годы заявлял, что не смотрит футбол и не поддерживает ни одну из команд.
Опубликовал: Михаил Ширяев
