Хэмилтон и Норрис отреагировали на чемпионство «Арсенала» в соцсетях

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон, с детства болеющий за футбольный «Арсенал», запостнул запись, посвященную чемпионству «канониров».

Лондонский клуб стал лучшим в АПЛ впервые с 2004 года.

«COYG 💥 💥 💥 💥 (Come On You Gunners – «Вперед, канониры»)», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис поделился постом своего приятеля – полузащитника «Арсенала» Деклана Райса, который недавно посещал базу коллектива «Ф-1» в Уокинге.

«Поздравляю, броооооо ❤️❤️. Чемпионы 🏆», – отреагировал Ландо.

Норрис в детстве болел за «Бристоль Сити», ныне выступающий в Чемпионшипе, а в последние годы заявлял, что не смотрит футбол и не поддерживает ни одну из команд.

Льюис Хэмилтон хочет купить акции «Челси». А ведь он с детства за «Арсенал»