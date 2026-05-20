Дэймон Хилл: «Алонсо вряд ли нужен гоночный инженер. Это Фернандо говорит тебе, что делать»

Хилл предположил, что уникальному Алонсо не нужен гоночный инженер.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл проанализировал сотрудничество пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, а также заявил, что лидер «Астон Мартин » Фернандо Алонсо не нуждается в такой помощи.

«Это как брак, правда? Макс – очень требовательный гонщик, и нужен сильный человек, который не то чтобы будет ему противостоять, но поймет, что Макс имеет в виду и быстро даст ответ – либо успокоит его, либо даст информацию, которая действительно нужна.

Интересно, каково быть инженером Фернандо Алонсо. Ему вряд ли вообще нужен инженер. Это Фернандо Алонсо говорит тебе, что делать – и, пожалуй, ты это сделаешь», – отметил Хилл в подкасте Stay on Track.

