Бывший инженер «Хонды» о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «У Матешица были Марко и Тост, разбирающиеся в гонках, у Лоренса Стролла таких связей нет»

Экс-инженер «Хонды» назвал различие между Матешицем и Строллом-старшим.

Комментатор «Формулы-1» и бывший инженер «Хонды» Ясуаки Асаки высказался о параллелях между «Ред Булл» времен Дитриха Матешица и нынешним «Астон Мартин» Лоренса Стролла.

«На мой взгляд, есть много общего между «Астон Мартин», партнером которого стала «Хонда », и «Ред Булл». И основатель «Ред Булл» Дитрих Матешиц, и владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл – превосходные бизнесмены и лидеры своих команд, наделенные абсолютной властью. Оба невероятно страстно стремятся к победе.

Но большое различие в том, что рядом с Матешицем всегда были люди, прекрасно разбирающиеся в гонках. Гельмут Марко , который был советником «Ред Булл», и Франц Тост , бывший руководитель «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз»).

Марко был глубоко вовлечен в процесс принятия решений, выступая своего рода представителем Матешица в команде, а также выбирал пилотов и для «Ред Булл», и для «Торо Россо». Тост участвовал в развитии молодых гонщиков и играл ключевую роль в партнерстве между «Хондой» и «Ред Булл».

Между этими тремя людьми из одной страны была крепкая связь, и иногда их называли «австрийской мафией». Но у Стролла таких связей нет и, вероятно, он сам принимает все важные решения в команде. Очевидно, есть вещи, которые он не замечает. Плохие выступления «Астон Мартин » с «Хондой» на старте сезона демонстрируют ограничения подхода, при котором Стролл действует самостоятельно.

Полагаю, Стролл в настоящий момент ищет кого-то, кто мог бы стать для него тем, кем был Марко или Тост для Матешица, но найти такого человека непросто.

Оглядываясь назад, можно сказать, что при жизни Матешица «Ред Булл» демонстрировал образцовое управление. Марко транслировал команде принцип Матешица: «Не думать о деньгах и делать все ради победы», а Кристиан Хорнер как руководитель воплощал это на практике.

Однако после смерти Матешица в 2022 году началась борьба за власть между Марко и Хорнером, что серьезно повлияло на комфортную рабочую атмосферу», – поделился мыслями эксперт.

