«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT

Гунон сообщил, что Ферстаппену дали прозвище из-за энциклопедических знаний.

Пилот «Ферстаппен Рейсинг» Жюль Гунон, выступающий в гонках GT с Максом Ферстаппеном , Даниэлем Хункадельей и Лукасом Ауэром, рассказал о прозвище четырехкратного чемпиона «Формулы-1».

«В конце концов, Макс – большой фанат автоспорта. У нас с Дани есть такая шутка – когда мы обсуждаем разные вещи, то называем его «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте.

Думаю, ему просто нравится гонка [«24 часа Нюрбургринга»], ведь это потрясающий заезд. А то, что он присоединился, сделало гонку еще более значимой для фанатов», – сообщил напарник Ферстаппена по «Мерседесу » №3.

Жюль также поделился мыслями об адаптации Макса на трассе «Нюрбургринг Нордшляйфе»:

«Лично я считаю, это потрясающе, что он решается на такое. Это выход из зоны комфорта. «Формула-1 » – очень маленький мир, где гонщики сосредоточены на особенностях своей серии – как и мы.

И когда ты впервые проезжаешь самую безумную гонку на выносливость, это заслуживает огромного уважения. Когда он начал тут гоняться, то сразу был в одном темпе с нами. Неудивительно – это же Макс Ферстаппен.

Когда меня спрашивают, каково это, я отвечаю, что человек приходит с другой планеты, а мы занимаемся этим годами – будь то Дани, Лукас, я или Маро [Энгель]. И он сразу показывает тот же уровень – это что-то особенное».

