Гоночный босс «Форда»: «Ред Булл» уже много раз показывал, на что способен»

В «Форде» уверены в силах «Ред Булл».

Глобальный директор гоночной программы «Форда» Марк Рашбрук высказался о положении «Ред Булл» – партнера американского производителя – в текущем сезоне «Ф-1».

«Думаю, «Ред Булл» показал свой характер, показал, на что способна команда – причем уже много раз.

В качестве примера возьмем прошлый год. Все списали их со счетов – но посмотрите, как близко они оказались к лидерам в конце сезона и чего им удалось достичь. Это демонстрация их возможностей.

И сейчас все то же самое. Многие говорят, что, да, мол, «Ред Булл» отстает. Конечно, именно это мы и видим на трассе – но нас это не огорчает. Это очень воодушевляет, потому что «Ред Булл » и «Форд» хотят бороться за первые позиции», – сказал Рашбрук.

