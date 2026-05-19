  • Гоночный босс «Форда»: «Ред Булл» уже много раз показывал, на что способен»
В «Форде» уверены в силах «Ред Булл».

Глобальный директор гоночной программы «Форда» Марк Рашбрук высказался о положении «Ред Булл» – партнера американского производителя – в текущем сезоне «Ф-1».

«Думаю, «Ред Булл» показал свой характер, показал, на что способна команда – причем уже много раз.

В качестве примера возьмем прошлый год. Все списали их со счетов – но посмотрите, как близко они оказались к лидерам в конце сезона и чего им удалось достичь. Это демонстрация их возможностей.

И сейчас все то же самое. Многие говорят, что, да, мол, «Ред Булл» отстает. Конечно, именно это мы и видим на трассе – но нас это не огорчает. Это очень воодушевляет, потому что «Ред Булл» и «Форд» хотят бороться за первые позиции», – сказал Рашбрук.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
До сих пор не понимаю как они будут проверять мощность двигателя и надо ли его разрешать дорабатывать или нет. Я имею ввиду Феррари, Хонда. Ауди. Условно почему форду не разрешат или разрешат к примеру, а может быть Мэрс не настолько хорош.
