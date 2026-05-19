Ланс Стролл: «У «Астон Мартин» есть все, чтобы побеждать в «Ф-1»

Стролл высказался о возможностях «Астон Мартин» в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » рассказал, что оптимистично оценивает будущее команды.

«В «Астон Мартин» работают невероятно талантливые люди, с имеющимися средствами – наподобие новой аэротрубы и симулятора – у нас огромный потенциал. У нас есть все, чтобы побеждать. Суть в том, чтобы раскрыть этот потенциал.

Я искренне верю в этот проект, даже несмотря на то что сейчас у нас не самые лучшие времена. У нас очень светлое будущее. Хочу пережить этот сложный период и остаться частью нашего нынешнего пути», – сказал Стролл.

