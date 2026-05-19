«Альпин» будет использовать новый симулятор

В «Альпин» обновили оборудование.

Команда «Альпин» получила в распоряжение новый симулятор от компании Dynisma – такой же используют «Феррари» и «Макларен».

В коллективе заявили, что оборудование уже установили на базе у Энстоуне.

«С регламентом 2026 года многое изменилось по сравнению с тем, какой «Ф-1» была раньше. В связи с этим появились совершенно новые болиды – во всех аспектах.

Работа в симуляторе – одна из основ процесса развития и доработки машины в рамках различных областей. И это особенно полезно при таких серьезных изменениях в правилах», – говорится в заявлении «Альпин».

