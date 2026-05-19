Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»

Култхард уверен, что Ферстаппен останется в «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард объяснил, почему, по его мнению, Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл».

«На мой взгляд, Макс никуда не уйдет, потому что ни одна другая команда «Формулы-1» не позволит ему быть Максом.

«Макларен » не сможет этого сделать. «Феррари» тоже не сможет. «Мерседес» – туда же, даже несмотря на то, что Макс ездил за рулем «Мерседеса» [в «24 часах Нюрбургринга»]. Все из-за того, что приходится инвестировать в одного конкретного пилота. Но «Ред Булл» готов к этому.

Помню, как впервые встретил господина [Дитриха] Матешица, основателя «Ред Булл», прежде чем подписать контракт с командой. Я задал ему вопрос: «Что вы обо мне думаете?» Он ответил: «Будь собой».

Макс остается собой. Вот почему мы прекратим спекуляции, возникшие пару недель назад. Прямо сейчас Макс остается в «Ред Булл » до конца карьеры», – сказал Култхард.

