Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»
Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард объяснил, почему, по его мнению, Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл».
«На мой взгляд, Макс никуда не уйдет, потому что ни одна другая команда «Формулы-1» не позволит ему быть Максом.
«Макларен» не сможет этого сделать. «Феррари» тоже не сможет. «Мерседес» – туда же, даже несмотря на то, что Макс ездил за рулем «Мерседеса» [в «24 часах Нюрбургринга»]. Все из-за того, что приходится инвестировать в одного конкретного пилота. Но «Ред Булл» готов к этому.
Помню, как впервые встретил господина [Дитриха] Матешица, основателя «Ред Булл», прежде чем подписать контракт с командой. Я задал ему вопрос: «Что вы обо мне думаете?» Он ответил: «Будь собой».
Макс остается собой. Вот почему мы прекратим спекуляции, возникшие пару недель назад. Прямо сейчас Макс остается в «Ред Булл» до конца карьеры», – сказал Култхард.
Увидит Макс что для шансов на титул нужно идти под сильного напарника- и глазом не моргнет, и бороться по правилам согласится, решат в Феррари, что нужен титул любой ценой- и Леклера выпнут, и Вторикеллу под Макса подпишут, но для этого многое сойтись должно, только развитие борьбы в чемпионате покажет возможно ли подобное