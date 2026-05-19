  • Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»
Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард объяснил, почему, по его мнению, Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл».

«На мой взгляд, Макс никуда не уйдет, потому что ни одна другая команда «Формулы-1» не позволит ему быть Максом.

«Макларен» не сможет этого сделать. «Феррари» тоже не сможет. «Мерседес» – туда же, даже несмотря на то, что Макс ездил за рулем «Мерседеса» [в «24 часах Нюрбургринга»]. Все из-за того, что приходится инвестировать в одного конкретного пилота. Но «Ред Булл» готов к этому.

Помню, как впервые встретил господина [Дитриха] Матешица, основателя «Ред Булл», прежде чем подписать контракт с командой. Я задал ему вопрос: «Что вы обо мне думаете?» Он ответил: «Будь собой».

Макс остается собой. Вот почему мы прекратим спекуляции, возникшие пару недель назад. Прямо сейчас Макс остается в «Ред Булл» до конца карьеры», – сказал Култхард.

Дэвид Култхард: «С точки зрения атмосферы Ферстаппену будет комфортнее в «Феррари», чем в «Мерседесе»
 

Источник: GPblog
Всё зависит от ситуации в другой команде, будет там откровенный вторикела будет всё как в РБ, но в топ командах таких нет, что Леклер что Норрис что Рассел уже ни раз давали бой Ферстапену на сопоставимых по скорости машинах и явно не согласятся на второй номер, учитывая через чур агрессивный стиль Ферстапена, всё это чревато
Да и в самом РБ прекрасно понимают, что политику пора менять. Макс не молодеет, а талантливые новые пилоты уходят потом кто куда. Сейчас РБ нужно два пилота, две машины. Иначе через время, они будут ни с чем и на дне.
Во всех других командах Макса будут звать Федей, что ж за формула такая, безобразие
Да все ему позволят большинство команд .
Ну, Альпин или Вильямс, может быть, позволят.
Все кроме 2-3
Да все выбирают из баланса издержек и результата, это и для спортсменов работает же.
Увидит Макс что для шансов на титул нужно идти под сильного напарника- и глазом не моргнет, и бороться по правилам согласится, решат в Феррари, что нужен титул любой ценой- и Леклера выпнут, и Вторикеллу под Макса подпишут, но для этого многое сойтись должно, только развитие борьбы в чемпионате покажет возможно ли подобное
Ландо Норрис: «Мерседес» невероятно силен в Канаде, «Феррари» и «Ред Булл» могут побороться. «Макларен» не хочет забегать вперед»
2 минуты назад
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
28 минут назад
Джордж Расселл: «Вольфф всегда давал пилотам равные возможности – можно это увидеть на примере Хэмилтона и Росберга»
40 минут назад
Лиам Лоусон о письме Брауна в ФИА: «Рейсинг Буллз» делает все в пределах правил. Это самое главное»
сегодня, 15:05
ФИА предложила сократить дистанцию гонок в 2027-м в качестве компромисса для изменения моторов в 2028-м (AMuS)
сегодня, 14:02
Аяо Комацу: «Многие японские сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про то, что «Хаас» хочет подписать Цуноду»
сегодня, 12:54
Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»
сегодня, 12:03
Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
сегодня, 11:36
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
сегодня, 10:42
Джордж Расселл: «Все эти слухи в прессе для меня просто шум»
сегодня, 10:04
