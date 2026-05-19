Маттиа Бинотто: «Очевидно, что мотор «Ауди» отстает от конкурентов – это неудивительно»

В «Ауди» высказались о положении в «Ф-1».

Исполнительный директор и руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто оценил силовую установку команды, для которой текущий сезон – первый в «Ф-1».

«При оценке темпа на трассе, думаю, становится вполне очевидным отставание нашей силовой установки – что, опять же, нас не удивляет. Мы ожидали подобное.

Если учитывать, что мы совершенно новый моторист, такое отставание от лучших производителей вполне ожидаемо. Но у нас впереди есть планы. Мы не отчаялись.

Речь идет об оценке нашего положения. Мы очень сильно отстаем, но у нас есть план развития на будущее – и мы сосредоточены на его реализации.

Очевидно, для нас это новое начало. Команда «Ауди» в «Ф-1», переход от «Заубера» к «Ауди» – это совершенно новый проект при совершенно новом регламенте. Должен сказать, что в целом мы довольны достигнутым к этому моменту.

В «Ф-1» очень легко ошибиться. Вы можете заметить трудности, с которым сталкиваются другие команды. Поэтому, будучи новой командой, новым производителем, мы довольны. При этом «довольны» не значит, что нас все устраивает. Впереди нечто большее.

У нас большие амбиции. В долгосрочной перспективе у нас очень большие амбиции. Когда мы видим темп на трассе, то понимаем, что все еще сильно отстаем от конкурентов, что неудивительно. Топовые соперники – это очень сильные организации, хорошо себя зарекомендовавшие.

Мы понимаем, что нужно многое сделать для сокращения отставания. Что именно нужно? Люди, размер команды, инфраструктура, возможности, средства», – отметил Бинотто.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Тоже самое он говорил в Феррари.
Так то при нем мотор Феррари был быстрейшим (и ещё, как оказалось, читерским)
Я думаю на данный момент Ньюи был бы рад обладать даже вашими моторами, нежели японским культиватором
Для дебюта Ауди неплохо справляется, не последние, как это чаще всего бывает.
