Главный гоночный инженер «Хонды»: «Улучшение управляемости – важная задача на Гран-при Канады»

В «Хонде» рассказали о планах на этап в Канаде.

Главный гоночный инженер «Хонды» поделился ожиданиями от Гран-при Канады .

«В Монреале, в домашней гонке Ланса [Стролла], мы сконцентрируемся на улучшении управляемости и на стратегии в рамках использования энергии мотора – чтобы поддержать наших пилотов, придав им уверенности за рулем.

Для нас это фактически важная задача на грядущий гоночный уик-энд. Если удастся помочь нашим пилотам ощутить больше уверенности при более быстром вхождении в повороты, то мы сможем значительно улучшить время прохождения круга.

Канада станет еще одним уик-эндом в формате со спринтом, из-за чего первая практика станет особо важной. В этот раз она продлится стандартные 60 минут (в Майами единственная практика длилась 90 минут, поскольку это был первый уик-энд после месячного перерыва; таким образом командам дали больше времени для теста новинок – Спортс’’). Важно оптимизировать все процессы во время этой сессии.

Другая важная особенность – длинная прямая на местной трассе. Крайне важно отрегулировать использование энергии на этом участке круга. Также перед той прямой есть медленный поворот – и такая же секция в районе 1-го и 2-го поворота.

Кроме того, нужно учитывать возможные влажные условия и более прохладную температуру. Это может создать трудности в плане сцепления с треком. Управляемость станет еще более важным фактором. То же самое касается точности работы MGU-K и крутящего момента», – заявил Орихара.

