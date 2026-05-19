  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Главный гоночный инженер «Хонды»: «Улучшение управляемости – важная задача на Гран-при Канады»
0

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Улучшение управляемости – важная задача на Гран-при Канады»

В «Хонде» рассказали о планах на этап в Канаде.

Главный гоночный инженер «Хонды» поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

«В Монреале, в домашней гонке Ланса [Стролла], мы сконцентрируемся на улучшении управляемости и на стратегии в рамках использования энергии мотора – чтобы поддержать наших пилотов, придав им уверенности за рулем.

Для нас это фактически важная задача на грядущий гоночный уик-энд. Если удастся помочь нашим пилотам ощутить больше уверенности при более быстром вхождении в повороты, то мы сможем значительно улучшить время прохождения круга.

Канада станет еще одним уик-эндом в формате со спринтом, из-за чего первая практика станет особо важной. В этот раз она продлится стандартные 60 минут (в Майами единственная практика длилась 90 минут, поскольку это был первый уик-энд после месячного перерыва; таким образом командам дали больше времени для теста новинок – Спортс’’). Важно оптимизировать все процессы во время этой сессии.

Другая важная особенность – длинная прямая на местной трассе. Крайне важно отрегулировать использование энергии на этом участке круга. Также перед той прямой есть медленный поворот – и такая же секция в районе 1-го и 2-го поворота.

Кроме того, нужно учитывать возможные влажные условия и более прохладную температуру. Это может создать трудности в плане сцепления с треком. Управляемость станет еще более важным фактором. То же самое касается точности работы MGU-K и крутящего момента», – заявил Орихара.

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Удалось найти решение проблемы с вибрациями»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoХонда
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoАстон Мартин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джордж Расселл: «Вольфф всегда давал пилотам равные возможности – можно это увидеть на примере Хэмилтона и Росберга»
7 минут назад
Лиам Лоусон о письме Брауна в ФИА: «Рейсинг Буллз» делает все в пределах правил. Это самое главное»
50 минут назад
ФИА предложила сократить дистанцию гонок в 2027-м в качестве компромисса для изменения моторов в 2028-м (AMuS)
сегодня, 14:02
Аяо Комацу: «Многие японские сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про то, что «Хаас» хочет подписать Цуноду»
сегодня, 12:54
Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»
сегодня, 12:03
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
сегодня, 12:00
Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
сегодня, 11:36
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
сегодня, 10:42
Джордж Расселл: «Все эти слухи в прессе для меня просто шум»
сегодня, 10:04
Льюис Хэмилтон о примере Ферстаппена: «Не считаю для себя участие в гонке на «Нюрбургринге» обязательным»
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем