«Макларен» может привезти на Гран-при Канады собственную версию заднего антикрыла «Макарена» (RacingNews365)
Издание RacingNews365 поделилось слухами из паддока касательно планов «Макларена» по улучшению болида.
Ожидается, что в рамках второй части пакета обновлений команда привезет на этап в Канаду уникальное заднее антикрыло, вдохновленное концепцией «Феррари» – которая известна как «Макарена».
Суть данной конструкции заключается в том, что подвижный элемент антикрыла вращается на более чем 180 градусов и на прямых располагается «вверх ногами». Подобное решение также адаптировали в «Ред Булл» перед Гран-при Майами.
Тем не менее появление нового антикрыла «Макларена» в Канаде еще не гарантировано. Хотя компоненты уже готовы, команда может повременить с их установкой из-за формата уик-энда со спринтом, который подразумевает только одну практику вместо трех.
Однако, как отмечает издание, наличие спринта в Майами не остановило команды от внедрения новинок – поэтому использование нового антикрыла остается в целом вероятным.
