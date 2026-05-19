«Макларен» может привезти на Гран-при Канады собственную версию заднего антикрыла «Макарена» (RacingNews365)

В «Макларене» могут повторить дизайн антикрыла «Феррари».

Издание RacingNews365 поделилось слухами из паддока касательно планов «Макларена» по улучшению болида.

Ожидается, что в рамках второй части пакета обновлений команда привезет на этап в Канаду уникальное заднее антикрыло, вдохновленное концепцией «Феррари» – которая известна как «Макарена».

Суть данной конструкции заключается в том, что подвижный элемент антикрыла вращается на более чем 180 градусов и на прямых располагается «вверх ногами». Подобное решение также адаптировали в «Ред Булл» перед Гран-при Майами.

Тем не менее появление нового антикрыла «Макларена» в Канаде еще не гарантировано. Хотя компоненты уже готовы, команда может повременить с их установкой из-за формата уик-энда со спринтом, который подразумевает только одну практику вместо трех.

Однако, как отмечает издание, наличие спринта в Майами не остановило команды от внедрения новинок – поэтому использование нового антикрыла остается в целом вероятным.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
назовите его Фераро, пожалуйста
Наконец-то два эти слова хоть в одной новости
Следующий Мерседес?
