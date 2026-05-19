Фредерик Вассер об изменениях в стартовой процедуре: «Это было несправедливо по отношению к «Феррари»

В «Феррари» недовольны корректировкой стартов в сезоне-2026.

Руководитель «Феррари» поделился мнением о решении ФИА внести изменения в стартовую процедуру в начале текущего сезона.

Проблема возникла еще на предсезонных тестах, когда многие команды испытывали затруднение со стартами. В связи с этим ФИА скорректировала правила, добавив дополнительные пять секунд в виде синих огней, чтобы у пилотов было больше времени на подготовку турбины.

У «Феррари» за счет турбины меньшего размера таких проблем не возникает.

«Дилемма заключалась в следующем вопросе: «Вы хотите отыграть одну десятую секунды или потерять пять мест на старте?» Если спросить инженеров, то они предпочтут уделить внимание хорошему старту.

Представьте: без синих огней некоторые болиды все еще стояли бы на стартовой решетке в Китае. Однако могут возникнуть вопросы безопасности, и ФИА имеет право вмешиваться. Мне просто нужно это принять. Но я также считаю, что в конце концов это несколько несправедливо по отношению к нам.

Год назад я обращался к ФИА, мы обсуждали этот вопрос. Мы обсуждали его в рамках SAC [Sporting Advisory Committee – спортивный совещательный комитет], мы обсуждали это в рамках PUAC [Power Unit Advisory Committee – совещательный комитет в области моторов].

Я правда ценю ответ ФИА, которая заявила, что болиды должны быть сконструированы в рамках регламента и никак иначе. Думаю, это блестящий подход.

А затем половина или 40% пелотона жалуется, говоря о невероятно опасности и прочем… С политической точки зрения это умный ход, но не совсем корректный.

Проблема с безопасностью была, мне не нужно это признавать. Решения основывалось на вопросах безопасности. Этим занимается ФИА. Даже если все будут против, решение все равно принимает ФИА», – сказал Вассер.

Фредерик Вассер: «На мой взгляд, вопрос со стартовой процедурой закрыт»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
А почему вы лохи такие? Постоянно прогибаетесь и вас прогибают? Если был такой момент и всё это обсуждалось, почему вы не блокировали это изо всех сил? Если вы заранее знали что мотор Мерседеса не соответствует правилам, то почему вы первые заявили, что не пойдете в суд и не шантажировали ФИА протестами и судебными исками? Сами себя поставили в такую ситуацию, что все уже в открытую смеются, и сами теперь жалуются на несправедливость. Удивительно.
Ответ
Если они при любом варианты становятся раком, то ...
Ответ
То нужно заранее налепить себе на лоб клеймо "лоха" и принять реальность?
Ну это просто смешно уже, они еще и каждый раз думают будто это кивание чем-то помогает, "читерский мотор мерседеса замнем, но дальше то прогибаться не будем", "5 секунд приняли, но дальше то прогибаться не будем", будете блин, Тото захочет и движок ваш с маленькой турбиной придушат. 40% пелотона то согласится и кивнет. Не совсем корректно, но что уж
