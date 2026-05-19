Ландо Норрис: «Хочу попробовать выступить в «24 часах Ле-Мана»

Норрис хочет выступить в «24 часах Ле-Мана».

Пилот «Макларена » рассказал, что не против попробовать себя в других гоночных категориях.

«Знаете, я все еще чувствую, что хочу попробовать другие гонки. Проехать вот в «Ле-Мане». «Макларен» теперь [с 2027-го] будет выступать в «Ле-Мане» [в категории гиперкаров] – так что, возможно, в какой-то момент я попробую там выступить.

Но не знаю. Я все еще молод, так что пока не все обдумал. Но, знаете, в будущем, надеюсь, у меня появятся дети, и они пойдут в гонки или что-то в этом духе. И тогда я смогу прожить эту историю заново», – сказал Норрис.

