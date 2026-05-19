  Джеймс Воулз: «Знаю, что ФИА консультировалась с Сайнсом по поводу корректировок регламента»
Джеймс Воулз: «Знаю, что ФИА консультировалась с Сайнсом по поводу корректировок регламента»

В «Уильямсе» высказались о роли пилотов при обсуждении регламента.

Руководитель «Уильямса» прокомментировал недовольство Льюиса Хэмилтона тем, что пилоты не входят в комиссию «Ф-1» по принятию ключевых решений.

Важными для чемпионата вопросами занимаются только ФИА, сама серия и команды.

«Я знаю, что, например, они [ФИА] консультировались с Карлосом [Сайнсом]. Николас [Томбасис, директор ФИА по «формульным» сериям] хорошо поступил, пригласив Сайнса и задав ему вопросы, прежде чем мы рассмотрели корректировки регламента [в апреле перед Гран-при Майами]. Это было нужно, чтобы убедиться, что он и другие пилоты вовлечены в процесс.

Думаю, факты говорят сами за себя. Наверное, за столом и так уже слишком много людей – ведь все и так идет по кругу. Добавить еще пять человек – подобное не поможет.

Но если говорить о происходящем на заднем плане, то сейчас, например, существует форма, позволяющая пилотам выразить мнение по поводу определенных аспектов вопроса.

Мне кажется, появление представителя [со стороны гонщиков] – идет ли речь о предварительной встрече с ФИА или самом собрании – выглядит вполне разумно. Нужно просто убедиться, что мы не движемся в сторону интересов одного конкретного моториста и не проявляем предвзятость. Нужно прислушаться к мнению пилотов касательно того, что необходимо чемпионату», – сказал Воулз.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
