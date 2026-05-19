Мартин Брандл: «Расселлу нужно наверстать упущенное. Но тут вопрос скорее в психологии, чем в математике»

Брандл оценил трудности Расселла в борьбе за титул.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл прокомментировал отставание гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла от Андреа Кими Антонелли в личном зачете.

На данный момент британец уступает напарнику 20 очков.

«Впереди еще длинный путь. Будет еще 482 очка, чтобы взять чемпионство.

Не думаю, что отставание по очкам – это такая уж большая проблема для Джорджа Расселла. К примеру, вспомните, как Ландо Норрис попал в нелепую аварию со своим напарником из «Макларена» Оскаром Пиастри в прошлом году в Канаде.

Джорджу нужно сдержать Антонелли и наверстать упущенное. Но думаю, что тут вопрос скорее в психологии, чем в математике», – сказал Брандл.

Мартин Брандл: «Антонелли и Расселл – оба протеже «Мерседеса». Но относится ли Вольфф к тем, кто любит только одного гонщика?»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тема с отставанием Рассела уже какая-то заезженная. По сути он только в одной гонке был медленнее и произошло это на трассе, которая ему не подходит. Но нет, давайте про психологию, про то, что контракт был подписан слишком поздно, про что угодно. Это примерно как якобы возвращение в этом сезоне прежнего Хэмилтона начали обсуждать, хотя должно же быть понятно, что при Леклере этого не произойдёт
Так надо же о чём-то три недели говорить, пока гонок нет. Скандалы, интриги, расследования.
Рекламные паузы слишком длинные, а контракты отрабатывать надо.
Тем не менее, все это взялось не на пустом месте, если всплеск РБ был не разовым, то одна непреодолимая сила ликвидирует свое отставание довольно быстро, а еще и красные угрожают своими обновлениями, которые прибудут уже в Монреаль. Окно возможностей дикхэда гораздо уже, чем кажется, если конечно Тото не приготовил космолет 2.0 к Барселоне-Сильверстоуну
