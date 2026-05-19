Мартин Брандл: «Расселлу нужно наверстать упущенное. Но тут вопрос скорее в психологии, чем в математике»

Брандл оценил трудности Расселла в борьбе за титул.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл прокомментировал отставание гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла от Андреа Кими Антонелли в личном зачете.

На данный момент британец уступает напарнику 20 очков.

«Впереди еще длинный путь. Будет еще 482 очка, чтобы взять чемпионство.

Не думаю, что отставание по очкам – это такая уж большая проблема для Джорджа Расселла . К примеру, вспомните, как Ландо Норрис попал в нелепую аварию со своим напарником из «Макларена » Оскаром Пиастри в прошлом году в Канаде.

Джорджу нужно сдержать Антонелли и наверстать упущенное. Но думаю, что тут вопрос скорее в психологии, чем в математике», – сказал Брандл.

