Главный гоночный инженер «Хонды»: «Удалось найти решение проблемы с вибрациями»

В «Хонде» заявили, что разобрались с вибрациями мотора.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара считает, что японскому производителю удалось разобраться с вибрациями мотора, который использует команда «Астон Мартин».

«Вибрации возникали из-за энергии, передаваемой от шасси к силовой установке. Нужно было принять контрмеры с обеих сторон – однако нам удалось найти одно единое решение, которое отлично сработало.

Мы можем еще многое улучшить в силовой установке, но это станет уже следующим шагом», – сказал Орихара.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
logoФормула-1
logoХонда
logoАстон Мартин

Орихара: «На Гран При Майами мы получили подтверждение, что ситуация с вибрацией батареи и общая надёжность силовой установки улучшились. Также это была важная возможность разобраться в таком вопросе, как управление энергией, и эта работа будет продолжена в Канаде.

На домашнем для Лэнса Стролла этапа в Монреале мы сосредоточимся на повышении характеристик управляемости и вопросах тактики управления энергией, чтобы помочь нашим гонщикам добиться большей уверенности.

По сути, это наиболее важная задача в предстоящий уик-энд. Если нам удастся добиться прогресса, и гонщики будут более уверенно проходить повороты на более высокой скорости, тогда и результаты на круге станут лучше.

В Канаде пройдёт очередной уик-энд со спринтом, поэтому в пятницу важно хорошо провести единственную тренировку. Сейчас её продолжительность составит обычные 60 минут, поэтому необходимо за одну эту сессию постараться всё оптимизировать.

Одна из особенностей конфигурации трассы – длинная прямая, и для этой секции круга критически важно правильно настроить параметры использования энергии. Кроме того, перед обратной прямой есть медленный поворот, но такими можно считать и первые два поворота круга.

Также мы должны учитывать, что погода может быть дождливой и прохладной. Поэтому могут быть сложности из-за недостаточно хорошего сцепления – тем важнее добиться нужных параметров управляемости в сочетании с работой мотор-генератора MGU-K и способности силовой установки максимально точно выдавать крутящий момент нужного уровня».
Ответ
Хотя бы около того. Кто как, а я не против, если «Астон Мартин» будет среди лидеров, хочется посмотреть на Алонсо в конкурентном болиде.
Ответ
Все, самовоз Алонсе готов?;)))
думаете, случайно Великая Алонса вернулась? Не думаю)
