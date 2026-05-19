Главный гоночный инженер «Хонды»: «Удалось найти решение проблемы с вибрациями»

В «Хонде» заявили, что разобрались с вибрациями мотора.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара считает, что японскому производителю удалось разобраться с вибрациями мотора, который использует команда «Астон Мартин ».

«Вибрации возникали из-за энергии, передаваемой от шасси к силовой установке. Нужно было принять контрмеры с обеих сторон – однако нам удалось найти одно единое решение, которое отлично сработало.

Мы можем еще многое улучшить в силовой установке, но это станет уже следующим шагом», – сказал Орихара.

