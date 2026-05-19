  • Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с BYD о создании 12-й команды «Ф-1» (Planet F1)
Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с BYD о создании 12-й команды «Ф-1» (Planet F1)

Хорнер может возглавить проект BYD в «Ф-1», пишут в СМИ.

По данным издания Planet F1, бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер стал гостем китайского производителя на Каннском кинофестивале и провел несколько встреч с вице-президентом компании BYD Стеллой Ли – которая заявила об интересе к участию в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что BYD может выкупить 24% акций команды «Альпин», которые принадлежат частной инвестиционной компании Otro Capital.

Однако теперь отмечается, что производитель стремится не к доле в одном из коллективов, а к созданию новой полноценной команды «Ф-1».

Китайский производитель BYD подтвердил, что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
Комментарии

Не проще ли выкупить вторую команду РБ, на фоне нарастающего недовольства
ОтветKeep_calm
да кто же её просто так то продаст? быки всем довольны в финансовом плане, а остальные только словесно возмущаются, и никак не могут заставить их продать
Китайцы уже начали думать у кого бы выкупить старые чертежи V8? 😁
В любой непонятной ситуации покупай старый добрый косворт)
Самое время влетать производителю электричек когда все команды бухтят и хотят задвинуть электро часть движков подальше
У BYD многомиллиардные долги, компания по сути своей убыточная и держится за счет вливаний правительства Китая. Ради пиара можно попробовать засветиться в Ф-1, но не верю что это будет долгосрочный и успешный гоночный проект.
Деньги на старт у них найдутся. А дальше это будет полновесный прибыльный актив, который всегда можно перепродать другому автопроизводителю. Скорее вопрос в том, будет ли BYD заходить в ситуацию неопределенности с новым поколением моторов после этого цикла.
Там половина спонсоров команд ф1 убыточные (всякие нейросети и тд)
Это не мешает им сорить деньгами и иметь гигантскую капитализацию
Гран-при Макао когда введут в календарь ф1?
очень любопытный симбиоз намечается.
Будут на китайских электричках гонять. Если ред бул сделпл команду то почему и BYDне сможет.... вопрос, в основном только в деньгах. Если найдется энтузиаст то сделают.
Крис - теперь ведёт переговоры, с практически всеми.
А уж с BYD (которые самые-самые, хоть и из электромобилей, но сами хотят в Ф1) переговорить - и сам Бог велел.
Посмотрим - как/что будет. В т.ч. и с BYD.
Китайский рынок - это перспективно.
Для китайской компании? Ф1 и так уже имеет гран-при в Китае, трибуны полные.
Иметь команду в Ф1 и иметь этап гран-при - это две большие разницы.
