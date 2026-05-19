Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с BYD о создании 12-й команды «Ф-1» (Planet F1)

Хорнер может возглавить проект BYD в «Ф-1», пишут в СМИ.

По данным издания Planet F1, бывший руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер стал гостем китайского производителя на Каннском кинофестивале и провел несколько встреч с вице-президентом компании BYD Стеллой Ли – которая заявила об интересе к участию в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что BYD может выкупить 24% акций команды «Альпин», которые принадлежат частной инвестиционной компании Otro Capital.

Однако теперь отмечается, что производитель стремится не к доле в одном из коллективов, а к созданию новой полноценной команды «Ф-1».

Китайский производитель BYD подтвердил, что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате

