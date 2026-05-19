Росси разбил машину в тренировке перед «Инди-500» и перенес операцию

В тренировке перед «Инди-500» произошла крупная авария.

Бывший пилот «Ф-1» и гонщик команды «Эд Карпентер» Александр Росси разбил машину во вчерашней тренировке перед «Инди-500».

Росси потерял управление во втором повороте, после чего врезался в стену. С его машиной столкнулся Пато О’Уорд («Эрроу Макларен »), а позади них в аварию также попал Ромен Грожан («Дейл Койн»).

Сообщается, что с О’Уордом и Грожаном все в порядке. Росси же пришлось перенести операцию в связи с небольшими травмами. Медики продолжат наблюдать за состоянием пилота, чтобы оценить, можно ли его допустить к пятничной тренировке и самому заезду, который пройдет в это воскресенье.

В квалификации Росси показал второе время. Отмечается, что пилот намерен восстановиться и принять участие в «Инди-500».

