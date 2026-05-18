Перед Гран-при Канады ожидается дождь
Стал известен прогноз погоды на этап «Ф-1» в Канаде.
По прогнозу погоды, большая часть уик-энда «Ф-1» в Канаде пройдет в сухих условиях.
Пятничные практика и квалификация к спринту пройдут при температуре 21 градус. Ожидаются солнце и облака.
В субботу, когда состоятся спринт и основная квалификация, должно быть облачно с вероятностью дождя в 15%.
Если верить прогнозу, воскресенье начнется с дождя, после чего будет облачно. Вероятность повторного ухудшения условий во время самой гонки – 30%.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
