Дэвид Култхард о моторах: «Ф-1» начиналась не с желания изменить планету. Инженеры хотели создать быстрейшую гоночную машину»

Култхард высказался о моторном споре в «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард поделился мыслями по поводу возможного возращения в чемпионат двигателей V8 и ухода от электрификации.

«Вот как я это вижу. Он [президент ФИА Мохаммед бен Сулайем ] явно занимает позицию, которая позволит справиться с негативом в ближайшие несколько лет.

Но тут возникает вопрос: мы так далеко зашли – может ли в таком случае «Формула-1 » использовать атмосферный двигатель, работающий на биотопливе? Это может привести к нулевому уровню выбросов, а также эти моторы будут на 100 процентов пригодны для вторичной переработки.

Можно взять все элементы двигателя, измельчить их, переплавить, а затем использовать повторно – чего нет в случае с электрификацией и батареями, у которых закончился срок службы.

Не думаю, что «Формула-1» начала свой путь 76 лет назад с принципа: «Мы сделаем то, что изменит планету». Мне кажется, все начиналось с того, что конструкторы и инженеры пытались создать самые мощные и самые быстрые машины для гоночной трассы. А затем они нашли кого-то достаточно смелого, чтобы надеть кожаный шлем, сесть за руль и выехать на трассу», – сказал Култхард.

