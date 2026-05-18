Тото Вольфф: «Конкуренты сделали шаг вперед на этапе в Майами, «Мерседесу» нужно отвечать»

Вольфф подтвердил обновление болида «Мерседес» в Канаде.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, с каким настроем команда подходит к предстоящему Гран-при Канады , подтвердив, что коллектив подготовил несколько крупных обновлений болида.

«Наши конкуренты сделали шаг вперед на этапе в Майами, и теперь «Мерседесу» нужно им отвечать. За ближайшие десять недель нас ждут сразу семь Гран-при, после чего чемпионат отправится на перерыв – и это хорошая возможность набрать форму и провести сильный отрезок.

Именно в Монреаль «Мерседес» привезет первый в этом сезоне крупный пакет обновлений болида. При этом мы понимаем, что скорость болида может быть реализована только за счет работы на трассе», – рассказал Вольфф.

