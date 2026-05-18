Кевин Эстре о Ферстаппене: «Макс снова доказал, что он потрясающий гонщик, но порой «Нюрбургринг» сам выбирает победителей»

Эстре поддержал Ферстаппена после неудачи на «Нюрбургринге».

Чемпион WEC 2024 года Кевин Эстре подвел итоги гонки «24 часа Нюрбургринга» и поддержал Макса Ферстаппена после далеко не лучшего результата его экипажа.

Первый для нидерландца марафон завершился неудачей: Макс и его напарники Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья финишировали 38-ми из-за поломки машины на завершающем этапе заезда.

«Поздравления победителям, ребятам удалось очень здорово отыграться. Надо отметить и экипаж №3, и жаль ребят. Они проводили просто отличную гонку, а Макс Ферстаппен снова доказал, что является потрясающим гонщиком. Он очень быстро адаптировался к новым для себя и в целом тяжелым условиям. Однако «Нюрбургринг» порой сам выбирает победителей. И да, принять это порой тяжело», – рассказал Эстре.

