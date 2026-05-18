Джолион Палмер: «Если Хэмилтон не покажет себя в Канаде, возникнет вопрос, не начинает ли этот сезон ускользать от него»

Палмер считает Гран-при Канады ключевым для Хэмилтона.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер полагает, что предстоящий Гран-при Канады будет ключевым для Льюиса Хэмилтона , и что британцу нужно прервать наметившуюся неудачную серию.

«У Хэмилтона выдающиеся результаты на этапе в Канаде. За 16 попыток напарник лишь трижды выигрывал у Хэмилтона квалификацию в Канаде.

Сейчас, по ощущениям, Хэмилтону просто нужно остановить это падение. Притом, что после первых гонок Хэмилтон был в отличном настроении, обратная связь с машиной была отличной, а болид «Феррари » был быстр и позволял лидировать в гонках.

Хэмилтон всегда был силен в Канаде – на его счету семь побед, шесть поулов. И ему нужно вернуться на свой уровень, этап в Канаде отлично для этого подходит.

При этом вопрос в том, что случится, если они оба – и Хэмилтон, и Шарль Леклер – вернуться в борьбу за самые высокие места? Если они окажутся на одном ряду на стартовой решетке, если обе «Феррари» будут бороться за победу, выиграет ли Леклер у напарника в Канаде?

Если картина, которую мы видели в последних гонках, не изменится и в Канаде, то что же будет в Монако? Я знаю, что Хэмилтон очень неплохо выступает в Монако, но вот Шарль Леклер в Монако всегда выступает блестяще. Это его домашняя трасса, он там великолепен. И если Хэмилтон не покажет сильного выступления в Канаде, возникнет вопрос, не начинает ли этот сезон ускользать от Льюиса», – рассказал Палмер.

