MotoGP. Мартина отправили в больницу после 6-го падения за уик-энд

Чемпион MotoGP 2024 года Мартин попал в больницу после аварии.

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин допустил очередное падение на трассе в Барселоне.

Серьезный инцидент произошел сегодня, 18 мая, во время тестов MotoGP. Испанца увезли в больницу после аварии в седьмом повороте. Как сообщили фотографы, работавшие на треке, Мартин был в сознании. На Хорхе надели фиксатор шеи до того, как поместили его в машину скорой помощи.

Чемпион серии 2024 года упал в шестой раз за уик-энд. У Хорхе были две аварии в практиках перед Гран-при Каталонии, а также инциденты в квалификации, спринте и основной гонке.

Сотрудники «Априлия» сообщили, что главный удар на себя принял локоть гонщика. Испанцу предстоит пройти обследование, чтобы определить масштаб травм.

