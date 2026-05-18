  • Гоночный босс «Форда»: «Было бы очень жаль, если бы Ферстаппен ушел из «Ф-1»
В «Форде» высказались о возможном уходе Ферстаппена из «Ф-1».

Глобальный директор гоночной программы «Форда» Марк Рашбрук прокомментировал недовольство Макса Ферстаппена нынешним регламентом «Формулы-1», из-за которого нидерландец может покинуть чемпионат.

«Я полностью понимаю точку зрения пилотов и Макса. Гонщики – те, кому приходится иметь дело с машиной и ее технологиями. Именно они ощущают, как новые технологии влияют на гонки.

Мы увидели, что спорт желает обсудить эти проблемы между командами, чтобы отреагировать и принять необходимые шаги. Мне кажется, пока спорт этого хочет и пока мы вместе занимаемся подобными вопросами, все, надеюсь, будут счастливы и останутся в этом спорте.

Никто не хочет, чтобы Макс или кто-то из нынешний пилотов ушел – ведь они часть индивидуальности этого спорта. Поэтому мы хотим, чтобы они были счастливы, мы хотим, чтобы они были вовлечены в гонки и получали от них удовольствие. Ведь это очень нравится фанатам.

Опять же, мы любим Макса, нам нравится, что он выступает за «Ред Булл» и «Форд». Было бы очень жаль, если бы он ушел – но это никак не повлияло бы на нашу заинтересованность в этом спорте», – сказал Рашбрук.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
То внимание которое было приковано к Ферстапену на 24 часа Нюрбургринга, говорит о многом, язвительным критикам прежде всего, и лютым хейтерам, незаменимых нет, но Макс это весомая часть Ф1
ОтветDex 777
Макс давно превратил Ф1 в сериал, в котором он главный герой. Многие долго и упорно с этим спорили, но в прошлом сезоне это стало невозможно отрицать.

Нужно ценить то, что на наших глазах проходит свой путь абсолют от мира автоспорта, такого не было со времен Джордана и баскетбола, и даже оголтелые местные сектанты все на самом деле понимают, но пути назад и выхода из образа нет.
ОтветNandomo
Джордан да! Довелось смотреть его некоторые выступления, такое вытворял! Название его основного клуба кстати перекликается с командой Макса ))
