Гоночный босс «Форда»: «Было бы очень жаль, если бы Ферстаппен ушел из «Ф-1»

В «Форде» высказались о возможном уходе Ферстаппена из «Ф-1».

Глобальный директор гоночной программы «Форда» Марк Рашбрук прокомментировал недовольство Макса Ферстаппена нынешним регламентом «Формулы-1», из-за которого нидерландец может покинуть чемпионат.

«Я полностью понимаю точку зрения пилотов и Макса. Гонщики – те, кому приходится иметь дело с машиной и ее технологиями. Именно они ощущают, как новые технологии влияют на гонки.

Мы увидели, что спорт желает обсудить эти проблемы между командами, чтобы отреагировать и принять необходимые шаги. Мне кажется, пока спорт этого хочет и пока мы вместе занимаемся подобными вопросами, все, надеюсь, будут счастливы и останутся в этом спорте.

Никто не хочет, чтобы Макс или кто-то из нынешний пилотов ушел – ведь они часть индивидуальности этого спорта. Поэтому мы хотим, чтобы они были счастливы, мы хотим, чтобы они были вовлечены в гонки и получали от них удовольствие. Ведь это очень нравится фанатам.

Опять же, мы любим Макса, нам нравится, что он выступает за «Ред Булл» и «Форд». Было бы очень жаль, если бы он ушел – но это никак не повлияло бы на нашу заинтересованность в этом спорте», – сказал Рашбрук.

