Президент ФИА: «Потрясающе, что на новые правила жалуются только отстающие команды «Ф-1»

Бен Сулайем прокомментировал жалобы на регламент «Ф-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о реакции на технические и моторные правила «Формулы-1» 2026 года.

«Мы советовались с производителями силовых установок и командами. Все было подписано в 2022 году, в августе. И правила обсуждали не восемь месяцев, а 18 – сообща, с участием всех команд. У всех было одинаковое количество времени, и его было достаточно.

У некоторых команд возникли проблемы с машиной – у кого-то с силовой установкой, у кого-то шасси. Но потрясающе, что жалуются только отстающие. Вы слышали, чтобы «Мерседес» или «Феррари» жаловались? Конечно, нет.

Это цикл. Есть сильная команда, а все остальные хотят занять ее место. В этом и смысл соперничества. Но [критикуют] только те, кто, возможно, допустил ошибку», – поделился мыслями бен Сулайем.

Президент также отреагировал на правки регламента по ходу сезона-2026:

«Мы провели обсуждения после этапа в Австралии, нам пришлось поднять этот вопрос с нашим техническим подразделением и комиссией по «формулам», а затем мы проконсультировались с пилотами. Посоветовались с ними, как лучше работать с электрической энергией с точки зрения безопасности. И, похоже, ситуация улучшилась.

Это ответственность ФИА. Мы не принимаем решения только потому, что нам так хочется. Мы включаемся в процесс, советуемся, собираем всю информацию, а затем пытаемся понять, какое решение станет лучшим для всех, а для какой-то конкретной команды».

