Президент ФИА: «Потрясающе, что на новые правила жалуются только отстающие команды «Ф-1»
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о реакции на технические и моторные правила «Формулы-1» 2026 года.
«Мы советовались с производителями силовых установок и командами. Все было подписано в 2022 году, в августе. И правила обсуждали не восемь месяцев, а 18 – сообща, с участием всех команд. У всех было одинаковое количество времени, и его было достаточно.
У некоторых команд возникли проблемы с машиной – у кого-то с силовой установкой, у кого-то шасси. Но потрясающе, что жалуются только отстающие. Вы слышали, чтобы «Мерседес» или «Феррари» жаловались? Конечно, нет.
Это цикл. Есть сильная команда, а все остальные хотят занять ее место. В этом и смысл соперничества. Но [критикуют] только те, кто, возможно, допустил ошибку», – поделился мыслями бен Сулайем.
Президент также отреагировал на правки регламента по ходу сезона-2026:
«Мы провели обсуждения после этапа в Австралии, нам пришлось поднять этот вопрос с нашим техническим подразделением и комиссией по «формулам», а затем мы проконсультировались с пилотами. Посоветовались с ними, как лучше работать с электрической энергией с точки зрения безопасности. И, похоже, ситуация улучшилась.
Это ответственность ФИА. Мы не принимаем решения только потому, что нам так хочется. Мы включаемся в процесс, советуемся, собираем всю информацию, а затем пытаемся понять, какое решение станет лучшим для всех, а для какой-то конкретной команды».
А вот "Президент FIA обещает вернуть двигатели V8 в Формулу " - это было от него, да!
Да и как/что/.. он может требовать??? Т.б. - зачем???
Про нынешний регламент он прямо сказал (здесь!) - "Все было подписано в 2022 году, в августе. И правила обсуждали не восемь месяцев, а 18 – сообща, с участием всех команд. У всех было одинаковое количество времени, и его было достаточно".
И про 2030-ый год он также сказал - там/тогда уже не команды решают, а ФИА.
=> и вернём V8.
Удивительно как Сулайем умудряется говорить кучу глупостей каждый раз, но если завтра скажет что-то вроде "будет V10 в Ф1", снова найдутся сотни людей, кто порадуются что он во главе ФИА
Гораздо интереснее, что никому толком не нравится управлять новыми болидами