  • Президент ФИА: «Потрясающе, что на новые правила жалуются только отстающие команды «Ф-1»
Президент ФИА: «Потрясающе, что на новые правила жалуются только отстающие команды «Ф-1»

Бен Сулайем прокомментировал жалобы на регламент «Ф-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о реакции на технические и моторные правила «Формулы-1» 2026 года.

«Мы советовались с производителями силовых установок и командами. Все было подписано в 2022 году, в августе. И правила обсуждали не восемь месяцев, а 18 – сообща, с участием всех команд. У всех было одинаковое количество времени, и его было достаточно.

У некоторых команд возникли проблемы с машиной – у кого-то с силовой установкой, у кого-то шасси. Но потрясающе, что жалуются только отстающие. Вы слышали, чтобы «Мерседес» или «Феррари» жаловались? Конечно, нет.

Это цикл. Есть сильная команда, а все остальные хотят занять ее место. В этом и смысл соперничества. Но [критикуют] только те, кто, возможно, допустил ошибку», – поделился мыслями бен Сулайем.

Президент также отреагировал на правки регламента по ходу сезона-2026:

«Мы провели обсуждения после этапа в Австралии, нам пришлось поднять этот вопрос с нашим техническим подразделением и комиссией по «формулам», а затем мы проконсультировались с пилотами. Посоветовались с ними, как лучше работать с электрической энергией с точки зрения безопасности. И, похоже, ситуация улучшилась.

Это ответственность ФИА. Мы не принимаем решения только потому, что нам так хочется. Мы включаемся в процесс, советуемся, собираем всю информацию, а затем пытаемся понять, какое решение станет лучшим для всех, а для какой-то конкретной команды».

Президент ФИА о «Ф-1» будущего: «Болиды массой 600-620 кг, мотор V8 с мощностью 780 л.с. и хорошим звуком»

Нико Хюлькенберг о «Ф-1»-2026: «Если не нравится, никто не заставляет смотреть»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Forbes
Уж что-что, но доминацию нас мерсы и рб приучили терпеть. Дело не в том, что кто-то отстает, а в здравом смысле и потери гоночной и спортивной идентичности без положительного отклика у зрителей и болельщиков
Поэтому он сам требует вернуть v8?
ОтветАлексей Мишин
Поэтому он сам требует вернуть v8?
По поводу "требует" - лично я не находил от него ничего такого/подобного.
А вот "Президент FIA обещает вернуть двигатели V8 в Формулу " - это было от него, да!
https://www.f1news.ru/news/f1-182981.html
Да и как/что/.. он может требовать??? Т.б. - зачем???
Про нынешний регламент он прямо сказал (здесь!) - "Все было подписано в 2022 году, в августе. И правила обсуждали не восемь месяцев, а 18 – сообща, с участием всех команд. У всех было одинаковое количество времени, и его было достаточно".
И про 2030-ый год он также сказал - там/тогда уже не команды решают, а ФИА.
=> и вернём V8.
ОтветИмя Фамилия
Есть только небольшая ирония в том, что без договора согласия ФИА конечно как угодно может планировать. Но... при большом желании команды и производители могут покинуть Ф1, и будем мы смотреть не "FIA Formula One World Championship", а "Lyberty Auto World Championship"
Ну да, слышал как пилоты Феррари жаловались...

Удивительно как Сулайем умудряется говорить кучу глупостей каждый раз, но если завтра скажет что-то вроде "будет V10 в Ф1", снова найдутся сотни людей, кто порадуются что он во главе ФИА
Так Ф1 всегда сводилась к тому, кто первый найдет лазейку в регламенте.
Гораздо интереснее, что никому толком не нравится управлять новыми болидами
Отстающие команды - это десять коллективов? В принципе, это вполне логично.
Память у него, так себе, надо признать
Ввиду всех последних новостей нужно закрывать эту херню балетную. Одни запреты.
