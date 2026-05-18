Джеймс Хинчклифф: «Феррари» может вынести из итогов уик-энда в Майами много положительных моментов»

Хинчклифф оценил положение «Феррари» после гонки в Майами.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф поделился мнением о выступлении «Феррари» на Гран-при Майами, отметив, что несмотря на результат у команды есть поводы для позитива.

«Дело вот в чем. Если убрать за скобки разворот Шарля Леклера, то в Майами «Феррари» претендовала на место на подиуме до самого последнего круга.

При этом на гонке Льюиса Хэмилтона заметно сказался контакт с болидом Франко Колапинто на первом круге, из-за которого «Феррари» получила повреждения и заметно потеряла в прижимной силе. Так что да, результат обернулся разочарованием, но я думаю, что в «Феррари» вынесли из итогов уик-энда много положительных моментов.

Можно ли сказать, что обновления болида позволили им мгновенно прибавить и отыграть секунду на круге? Наверное, нет. Однако трудно было оптимизировать работу обновленной машины по ходу уик-энда со спринтом», – рассказал Хинчклифф.

Возврат моторов V8 в «Ф-1» – опасная ловушка