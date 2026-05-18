Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»

Марко поделился мнением о жизни в «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что его не интересует роскошная сторона «Формулы-1».

«На ВИП-вечеринках я не знал даже половину людей. Эта часть «Формулы-1» просто никогда меня не интересовала.

[«Ф-1»] это жизнь в привилегированном мире. Здесь остаются в лучших отелях, летают первым классом – а в остальном сосредоточены на том, чтобы сделать гоночную машину еще быстрее.

[При этом] я никогда не мог жить в Монте-Карло. Когда там не проходит никаких мероприятий, то это довольно тихий город. Но во время гонки «Формулы-1» становится внезапно многолюдно. А я этого не хочу. Меня устраивают налоги в Австрии», – сказал Марко.

Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»

