  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
0

Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»

Линдблад рассказал о впечатлениях от уик-энда в Майами.

Пилот «Рейсинг Буллз» поделился мнением о технических проблемах, с которыми столкнулся в последних гонках – в частности, по этой причине гонщик не смог принять участие в спринте в Майами.

«Перед основной гонкой [в Майами] мы знали, что будет непросто, ведь из-за пропущенного спринта нам не хватало наката.

По правде говоря, первый отрезок прошел не лучшим образом. У меня было много проблем с «медиумом», так что было нелегко. Как только мы перешли на «хард», ощущения от управления болидом стали значительно лучше. Мне кажется, темп в целом улучшился.

Нужно глянуть и понять, с чем я и команда могли бы справиться лучше. В конце концов мне предстоит еще многому научиться. Я снова упустил возможность набрать важный накат. Немного обидно, но что есть, то есть.

За первые 20 кругов я многому научился. Даже если сказать, что гонка началась для меня на 20 круге, то это все равно имеет большое значение. В конце концов что есть, то есть. Мы сделаем все возможное. Надеюсь, подобного не произойдет в Канаде.

Мне этот уик-энд не кажется разочаровывающим. Мои жалобы ничего не изменят. Что есть, то есть. Это вызов – но мне это нравится. Мне очень понравились первые гонки. Мне приятно управлять болидом», – сказал Линдблад.    

Комментатор «Ф-1» Джейкс: «Линдблад кажется человеком, который многие годы выступает в «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад
Гран-при Майами
Гран-при Канады

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ральф Шумахер: «Уход Окона из «Хааса» в конце года практически предрешен»
23 минуты назад
Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»
47 минут назад
Журналист Слэйтер: «Хорнер – аналог Гвардиолы в «Ф-1», но тут меньше вакансий»
сегодня, 13:21
Джонни Херберт: «Феррари» раскрыла свои карты раньше остальных, но теперь уже не выглядит угрозой»
сегодня, 12:42
Роб Смедли: «5-10 процентов людей в «Феррари» понимают, как побеждать»
сегодня, 11:07
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
сегодня, 11:00
Хэмилтон и Норрис отреагировали на чемпионство «Арсенала» в соцсетях
сегодня, 10:20
Дэймон Хилл: «Алонсо вряд ли нужен гоночный инженер. Это Фернандо говорит тебе, что делать»
сегодня, 09:53
Бывший инженер «Хонды» о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «У Матешица были Марко и Тост, разбирающиеся в гонках, у Лоренса Стролла таких связей нет»
сегодня, 09:13
«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем