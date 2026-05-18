Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
Пилот «Рейсинг Буллз» поделился мнением о технических проблемах, с которыми столкнулся в последних гонках – в частности, по этой причине гонщик не смог принять участие в спринте в Майами.
«Перед основной гонкой [в Майами] мы знали, что будет непросто, ведь из-за пропущенного спринта нам не хватало наката.
По правде говоря, первый отрезок прошел не лучшим образом. У меня было много проблем с «медиумом», так что было нелегко. Как только мы перешли на «хард», ощущения от управления болидом стали значительно лучше. Мне кажется, темп в целом улучшился.
Нужно глянуть и понять, с чем я и команда могли бы справиться лучше. В конце концов мне предстоит еще многому научиться. Я снова упустил возможность набрать важный накат. Немного обидно, но что есть, то есть.
За первые 20 кругов я многому научился. Даже если сказать, что гонка началась для меня на 20 круге, то это все равно имеет большое значение. В конце концов что есть, то есть. Мы сделаем все возможное. Надеюсь, подобного не произойдет в Канаде.
Мне этот уик-энд не кажется разочаровывающим. Мои жалобы ничего не изменят. Что есть, то есть. Это вызов – но мне это нравится. Мне очень понравились первые гонки. Мне приятно управлять болидом», – сказал Линдблад.
