Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»

Опасная авария случилась в российской «Ф-4» из-за сэйфти-кара.

В российской серии СМП «Формула-4» произошла авария, которая могла завершиться массовым завалом.

Инцидент произошел в четвертой гонке первого этапа сезона-2026 на «Москоу Рейсвей».

На трассу была выпущена машина безопасности, к чему оказались не готовы пилоты. Маршалы поздно просигнализировали гонщикам о появлении сэйфти-кара. Автомобиль начал выезжать на трек, когда спортсмены еще двигались на полной скорости, но затем остановился.

Пилоты смогли объехать машину безопасности, однако лидеры столкнулись между собой.

Эбби Пулинг, чемпионка «Академии «Ф-1» 2024 года, прокомментировала эпизод в соцсетях:

«Очень рада, что все не закончилось хуже.

Такие пугающие вещи все еще случаются в современном автоспорте. Надеюсь, будет тщательно расследовано, почему подобную ситуацию допустили.

Рада, что все в порядке».

Видео, фото: ютуб-канал СМП «Ф-4»

Опубликовал: Михаил Ширяев
О, дед с дачи на магистраль выруливает.
машина опасности, получается...
сейфти-кар как пьяный колхозник, ночью выехавший на трассу для поездки на ближайшую заправку за добавкой.
Выглядит это канеш карикатурно. Но одновременно и весьма страшно. Трагедией могло легко закончиться. Хорошо, что обошлось.
Вот, а вы спрашивали, что нужно сделать для повышения зрелищности ф1 :)
Ну хоть не танк на дорогу выехал
Это Лада Веста?
ОтветЛужин
Это Лада Веста?
с плохими вестями
ОтветЛужин
Это Лада Веста?
Лада Веста Sport (!)
он заглох что ли?
>> Машина безопасности вызвала аварию

— Алло! Алло! Это авария?
Аккуратней
