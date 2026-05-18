Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»

Опасная авария случилась в российской «Ф-4» из-за сэйфти-кара.

В российской серии СМП «Формула-4 » произошла авария, которая могла завершиться массовым завалом.

Инцидент произошел в четвертой гонке первого этапа сезона-2026 на «Москоу Рейсвей ».

На трассу была выпущена машина безопасности, к чему оказались не готовы пилоты. Маршалы поздно просигнализировали гонщикам о появлении сэйфти-кара. Автомобиль начал выезжать на трек, когда спортсмены еще двигались на полной скорости, но затем остановился.

Пилоты смогли объехать машину безопасности, однако лидеры столкнулись между собой.

Эбби Пулинг, чемпионка «Академии «Ф-1» 2024 года, прокомментировала эпизод в соцсетях:

«Очень рада, что все не закончилось хуже.

Такие пугающие вещи все еще случаются в современном автоспорте. Надеюсь, будет тщательно расследовано, почему подобную ситуацию допустили.

Рада, что все в порядке».

Видео, фото: ютуб-канал СМП «Ф-4»