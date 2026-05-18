Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
В российской серии СМП «Формула-4» произошла авария, которая могла завершиться массовым завалом.
Инцидент произошел в четвертой гонке первого этапа сезона-2026 на «Москоу Рейсвей».
На трассу была выпущена машина безопасности, к чему оказались не готовы пилоты. Маршалы поздно просигнализировали гонщикам о появлении сэйфти-кара. Автомобиль начал выезжать на трек, когда спортсмены еще двигались на полной скорости, но затем остановился.
Пилоты смогли объехать машину безопасности, однако лидеры столкнулись между собой.
Эбби Пулинг, чемпионка «Академии «Ф-1» 2024 года, прокомментировала эпизод в соцсетях:
«Очень рада, что все не закончилось хуже.
Такие пугающие вещи все еще случаются в современном автоспорте. Надеюсь, будет тщательно расследовано, почему подобную ситуацию допустили.
Рада, что все в порядке».
Видео, фото: ютуб-канал СМП «Ф-4»
