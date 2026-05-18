Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»

Монтойю заставили участвовать в «Инди-500», которую он в итоге выиграл.

Бывший гонщик «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что его вынудили участвовать в «500 милях Индианаполиса» в 2000 году.

Колумбиец выиграл гонку «Индикара », которая была для него дебютной – пилот тогда выступал в серии CART . Позже Монтойя одержал вторую победу на «Инди-500» в 2015-м.

«Честно говоря, первая гонка была очень забавной, потому что я не хотел выступать. Меня заставили.

Из-за страха? Нет. Помните, в то время чемпионаты были разделены. Я защищал титул в CART, и болид ломался каждую неделю. А потом мне говорят: «Кстати, мы будем участвовать в этой гонке». И я подумал: «Почему мы должны сосредоточиться на ней?» Это было немного странно.

И я должен был сначала проехать тесты новичков. Ты разгоняешься до 190 миль в час, потом до 195, 200. Мы только приехали из Японии, и мне сказали: «Просто сделай несколько кругов для разогрева».

Я выехал и ко второму кругу давил по полной. Я ехал со скоростью 220 и стал вторым в тот день. И сказал себе: «Надо же, ты в порядке», – сообщил Хуан-Пабло в подкасте Chequered Flag.

