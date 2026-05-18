Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»

Норрис поделился мнением о «Формуле Е».

Пилот «Макларена » поделился впечатлениями от посещения этапа «Формулы Е» в Монако и прокомментировал информацию о своих отмененных тестах за рулем местной техники.

«Я вырос или боролся со многими парнями, которые здесь выступают. Здесь гоняют пилоты топового уровня – лучше не найти. Это серия с гонщиками топового класса, с одними из лучших в мире – мне нравится такое смотреть.

В какой-то момент я планировал поездить за рулем болида «Формулы Е». Я разговаривал с Джейком [Деннисом, пилотом «Андретти»] и некоторыми другими местными гонщиками. [В «Формуле-1» и «Формуле Е»] не все похоже, но всегда можно чему-то научиться, если разговаривать с другими пилотами и слушать тех, кто считается топом в этой категории», – сказал Норрис .

