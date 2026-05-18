  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
0

Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»

Штайнер высказался о будущем Бермэна.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что юниор «Феррари» и пилот «Хааса» Оливер Бермэн готов к переходу в топ-команду «Ф-1».

«Мне кажется, теперь Оливер готов перейти в команду, где он сможет выигрывать гонки или как минимум бороться за подиумы. Вероятно, в его контракте с «Феррари» есть пункты, которые позволят ему уйти из «Хааса» и присоединиться к одной из ведущих команд, если поступит такое предложение.

Он многому научился в «Хаасе», в прошлом году у него были хорошие результаты. В этом году тоже будут отличные выступления. Но нужно двигаться дальше, если хочешь добраться до подиума.

Не знаю, что именно говорится в его контракте с «Феррари», но, конечно, было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в Скудерии. И это было бы хорошо для «Феррари», поскольку они давно его поддерживают и у них в команде мог бы появиться кто-то из своих, как Шарль Леклер. Но не знаю, все зависит от того, как долго будет оставаться Льюис [Хэмилтон]», – сказал Штайнер.

Гюнтер Штайнер: «Полагаю, Хэмилтон примет решение о завершении карьеры, если поймет, что не может выиграть восьмой титул вместе с «Феррари»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoчемпионат мира MotoGP
logoФормула-1
logoХаас
logoФеррари
Тек 3
logoГюнтер Штайнер
logoОливер Бермэн

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дэймон Хилл: «Алонсо вряд ли нужен гоночный инженер. Это Фернандо говорит тебе, что делать»
27 минут назад
Бывший инженер «Хонды» о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «У Матешица были Марко и Тост, разбирающиеся в гонках, у Лоренса Стролла таких связей нет»
сегодня, 09:13
«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT
сегодня, 08:31
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
сегодня, 06:00
Гоночный босс «Форда»: «Ред Булл» уже много раз показывал, на что способен»
вчера, 18:42
Ланс Стролл: «У «Астон Мартин» есть все, чтобы побеждать в «Ф-1»
вчера, 18:10
«Альпин» будет использовать новый симулятор
вчера, 17:40
Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»
вчера, 17:02
Маттиа Бинотто: «Очевидно, что мотор «Ауди» отстает от конкурентов – это неудивительно»
вчера, 16:33
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Улучшение управляемости – важная задача на Гран-при Канады»
вчера, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем