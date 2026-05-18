Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что юниор «Феррари» и пилот «Хааса » Оливер Бермэн готов к переходу в топ-команду «Ф-1».

«Мне кажется, теперь Оливер готов перейти в команду, где он сможет выигрывать гонки или как минимум бороться за подиумы. Вероятно, в его контракте с «Феррари» есть пункты, которые позволят ему уйти из «Хааса» и присоединиться к одной из ведущих команд, если поступит такое предложение.

Он многому научился в «Хаасе», в прошлом году у него были хорошие результаты. В этом году тоже будут отличные выступления. Но нужно двигаться дальше, если хочешь добраться до подиума.

Не знаю, что именно говорится в его контракте с «Феррари», но, конечно, было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в Скудерии. И это было бы хорошо для «Феррари», поскольку они давно его поддерживают и у них в команде мог бы появиться кто-то из своих, как Шарль Леклер. Но не знаю, все зависит от того, как долго будет оставаться Льюис [Хэмилтон]», – сказал Штайнер.

