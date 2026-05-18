Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»

Марко рассказал, как получил прозвище «доктор».

Бывший советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился историей о том, как в гонках его стали называть «доктором».

Марко известен тем, что учился на юриста и получил докторскую степень в области права.

«В мой первый гоночный сезон, в самом начале 1967-го, организаторы написали «доктор» в программных буклетах. Следовало ли мне возразить? В конце концов это стало моей отличительной чертой.

Это звание было явно полезным. Оно уберегло меня – юриста – от всякой чуши, которую мне говорили. Мои занятия очень помогали, когда дело доходило до контрактов с пилотами и спонсорами», – сказал Марко.

Возврат моторов V8 в «Ф-1» – опасная ловушка

