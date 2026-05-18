Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»

Марко рассказал, как получил прозвище «доктор».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился историей о том, как в гонках его стали называть «доктором».

Марко известен тем, что учился на юриста и получил докторскую степень в области права.

«В мой первый гоночный сезон, в самом начале 1967-го, организаторы написали «доктор» в программных буклетах. Следовало ли мне возразить? В конце концов это стало моей отличительной чертой.

Это звание было явно полезным. Оно уберегло меня – юриста – от всякой чуши, которую мне говорили. Мои занятия очень помогали, когда дело доходило до контрактов с пилотами и спонсорами», – сказал Марко.

Возврат моторов V8 в «Ф-1» – опасная ловушка
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
только не помогло удержаться от высказываний про национальность Чеко или от обвинений в умышленности прошлогоднего краша Антонелли об Макса, за что и выпнули из команды. Давно не практиковал, понятное дело.
ОтветСергей Богатырёв
Хоть бы изучал факты, он говорил об умышленности потери позиции в пользу Норриса в Катаре, а не про Австрию. Но кстати Антонелли участвовал во всех ситуациях, стоивших Максу очков:
В спринте в Майами случилось столкновение на пит-стопе
В Испании именно он вызвал тот злополучный сефти-кар.
В Австрии выбил Макса
В Катаре допустил ошибку, пропустив Норриса.
Эти эпизоды стоили Максу 29 очков минимум.
Я понимаю, что скорее всего это случайность, но то что Антонелли ВСЕГДА участвовал кажется подозрительным. Марко можно понять на самом деле
Ответfoxrex24
виноват, чего-то переклинило меня. Но по сути что-то меняется? Уж как юрист он за своей метлой должен следить в разы строже, чем обычный обыватель.
