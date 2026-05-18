Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
Марко рассказал, как получил прозвище «доктор».
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился историей о том, как в гонках его стали называть «доктором».
Марко известен тем, что учился на юриста и получил докторскую степень в области права.
«В мой первый гоночный сезон, в самом начале 1967-го, организаторы написали «доктор» в программных буклетах. Следовало ли мне возразить? В конце концов это стало моей отличительной чертой.
Это звание было явно полезным. Оно уберегло меня – юриста – от всякой чуши, которую мне говорили. Мои занятия очень помогали, когда дело доходило до контрактов с пилотами и спонсорами», – сказал Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Я понимаю, что скорее всего это случайность, но то что Антонелли ВСЕГДА участвовал кажется подозрительным. Марко можно понять на самом деле