  • Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»

Антонелли повезло оказаться в «Мерседесе», а не в «Феррари», заявил Вальсекки.

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки поделился мыслями о воспитании Андреа Кими Антонелли и сообщил, что в «Мерседесе» гонщик находится на своем месте.

«Совет для Антонелли? Нет-нет-нет. Не нужно давать ему советы – любой, кто будет что-то говорить, неправ. Пусть делает свое дело – у него очень хорошо получается.

Никто не может давать ему советы, кроме Тото Вольффа и, пожалуй, семьи, ведь они вырастили настоящую жемчужину. Думаю, его отец, который был вовлечен в гоночный мир и даже взял его в Мизано на прошлой неделе со своей командой, вложил ему в голову правильные вещи, научил не зазнаваться и, главное, быть быстрым в болиде.

Это очень важно. Вспомните Росберга, который, пожалуй, не был самым ярким талантом, но все равно стал чемпионом мира. В случае Ферстаппена сошлись талант и философия семьи, и он стал одним из величайших гонщиков в истории. Теперь воспитание дает плоды. Антонелли в свой второй сезон выглядит очень зрелым пилотом.

Возможно, ему действительно повезло, что его подписал «Мерседес», а не «Феррари». В прошлом году были те семь-восемь гонок, когда у него возникли большие проблемы, и в «Феррари» его бы съели. Даже болельщики: когда ты хорош, тебя считают лучшим в мире, а в случае ошибок критикуют.

То, что его подписала иностранная команда – настоящая удача. Тото создал шедевр», – отметил итальянец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Formula1.it
