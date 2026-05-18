  • Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
Вальсекки сообщил о различиях между молодыми пилотами «Ф-1» сегодня и раньше.

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки высказался о том, стоит ли командам «Формулы-1» обращать больше внимания на молодых гонщиков.

«Порой молодежи не хватает стабильности, но это верно для любого вида спорта. Пилоты не всегда обладают психологической устойчивостью, чтобы хорошо выступать весь сезон.

Однако очевидно, что сегодня молодежь готова гораздо лучше, чем раньше. Гонщики приходят в «Формулу-1» практически в 22 года и уже находятся на пике формы. Раньше было не так. Разве что Хэмилтон пришел в «Формулу-1», когда в картинге еще не было телеметрии и благодаря своему таланту сражался за титул в первый же сезон, проиграв всего ничего.

Сегодня у молодых пилотов, которые пробиваются в топ-чемпионаты, есть телеметрия, инженеры, онборды, камеры. Они изучают траектории, занимаются физической подготовкой, работают с психологом, но главное – пилотируют на симуляторе, чего не было у поколения Хэмилтона, Алонсо или Райкконена. Вот почему я говорю, что нужно делать ставку на молодежь – она показывает высочайший уровень.

Иногда не хватает стабильности и зрелости, которые приходят с возрастом, но если есть сильный пилот, на него нужно ставить. Это показал Тото Вольфф [с Андреа Кими Антонелли]: год обучения, и гонщик становится мастером», – порассуждал Вальсекки.

Антонелли – везучий гонщик? Его успехи запрограммировал «Мерседес»

«Мерседес» – среди лидеров «Ф-1» по отвратительным стартам. Что не так?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Formula1.it
По фактам. Опыт Алонсо, Хэмилтона и Халка уже не играет решающую роль в гонках: у молодежи сотни часов наката на симуляторах и как только они как начинают понимать как правильно работать с шинами на той или иной трассе - то разница нивелируется совсем. Берман так вообще выносит Окона в одну калитку, те же АМ и Альпин могли бы переманить его себе на очень хорошую з/п уже в этом году вместо Стролла и Колапинто. Сразу получить лишние 4-5 десятых с круга для своей второй машины без всяких там новинок и обновлений - это лучшее, что может произойти с командой.
Хэм приходил в Ф1 уже с кучей побед в младших сериях, у старичков того времени такой базы просто не могло быть.
Молодежь всегда имеет лучшие возможности чем предыдущее поколение, так было, есть и будет, ничего в этом плане не поменялось
с гораздо бОльшей вероятностью, команды, подписывая юниоров, получат не условного Бермана, а условного Колапинту)
Честно говоря, больше нравится наблюдать за битвой мужиков, а не звездюков. Мэнселл и Андретти дебютировали в Ф-1 в 28 лет, Дэймон Хилл - в 32 года, Брэбэм, Кеке Росберг и Грэм Хилл в 29 лет, Стюарт, Пике и Хант - в 25, Прост, Сенна, Жак Вильнев и Кларк - в 24. Про героев 50-х вообще молчу.
Тогда не боролись за каждый грамм собственного веса и не жили на самых разных тренажерах. Машина легко нивелировала твой например лишний вес или не идеальные секторы и траектории. В прошлом году весь пелетон на некоторых трассах укладывался менее чем в полторы секунды! Даже сейчас казалось новый регламент, ну будут разрывы просто космические. На Майами 6 машин в полусекунде, вся десятка в секунде.
Ну и пилотаж нивелировал и лишний вес гонщика и лишний вес машины. Да, тогда спортсмены были меньшими атлетами, конкуренция между ними была меньше. Но и управлять теми монстрами было тяжелее и физически, и ментально
Если ты живёшь в Европе и твоя семья имеет достаточно денег, то пилотом ф1 иди ф2 можно стать очень легко. С 5 лет ездить на симуляторе и в 16 уже в настоящем болиде сидеть. Так Макс и ворвался в формулу
