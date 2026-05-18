Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»

Вальсекки сообщил о различиях между молодыми пилотами «Ф-1» сегодня и раньше.

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки высказался о том, стоит ли командам «Формулы-1» обращать больше внимания на молодых гонщиков.

«Порой молодежи не хватает стабильности, но это верно для любого вида спорта. Пилоты не всегда обладают психологической устойчивостью, чтобы хорошо выступать весь сезон.

Однако очевидно, что сегодня молодежь готова гораздо лучше, чем раньше. Гонщики приходят в «Формулу-1» практически в 22 года и уже находятся на пике формы. Раньше было не так. Разве что Хэмилтон пришел в «Формулу-1», когда в картинге еще не было телеметрии и благодаря своему таланту сражался за титул в первый же сезон, проиграв всего ничего.

Сегодня у молодых пилотов, которые пробиваются в топ-чемпионаты, есть телеметрия, инженеры, онборды, камеры. Они изучают траектории, занимаются физической подготовкой, работают с психологом, но главное – пилотируют на симуляторе, чего не было у поколения Хэмилтона , Алонсо или Райкконена . Вот почему я говорю, что нужно делать ставку на молодежь – она показывает высочайший уровень.

Иногда не хватает стабильности и зрелости, которые приходят с возрастом, но если есть сильный пилот, на него нужно ставить. Это показал Тото Вольфф [с Андреа Кими Антонелли ]: год обучения, и гонщик становится мастером», – порассуждал Вальсекки.

