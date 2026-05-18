  • Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
Хорнер рассказал, как проводит время после ухода из «Ф-1».

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о своей жизни вне «Формулы-1» во время посещения гонки «Формулы E» в Монако.

«Я был на MotoGP, посмотрел на байки. «Ковентри Сити» пробился в Премьер-лигу, и я был занят, наблюдая за этими ребятами. И да, впервые за 30 лет взял небольшую передышку, в основном провожу время с семьей – все здорово.

Я наслаждаюсь перерывом, и очень приятно быть на гонке, испытывая нулевое давление. Обычно ты стоишь на решетке и переживаешь по поводу того, как пройдут ближайшие два часа, но я здесь просто ради того, чтобы узнать чуть больше о «Формуле E».

Меня пригласила «Либерти», и классно наблюдать за тем, как развивается чемпионат. Я впервые посетил гонку «Формулы E», увидел машину четвертого поколения. Это большой шаг. Она выглядит как зверь, это действительно шаг вперед для серии», – заявил Хорнер.

Кристиан также сообщил, что его вдохновляет работа Фрэнка Лэмпарда, тренера «Ковентри» и легендарного экс-футболиста:

«Считаю, он невероятным образом себя проявил. Я большой фанат работы Фрэнка. Прекрасные выступления. То, как он сплотил команду в этом году – очень вдохновляюще».

Президент ФИА: «Регулярно разговариваю с Хорнером. Есть ощущение, что он вернется в «Ф-1»

Гельмут Марко: «Хорнер был против перехода Ферстаппена в «Ред Булл» после всего четырех гонок в 2016-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Talksport
