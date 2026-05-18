Макс Ферстаппен: «Точно попытаюсь выступить на «24 часах Нюрбургринга» в 2027-м»

Ферстаппен планирует вернуться на «24 часа Нюрбургринга».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выступающий в серии NLS за рулем «Мерседеса», сообщил, что намерен выступить на «24 часах Нюрбургринга» в 2027 году.

Первый для нидерландца марафон завершился неудачей: Макс и его напарники Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья финишировали 38-ми из-за поломки.

«Конечно, я точно попытаюсь. Зависит от моего расписания.

Мне нравится соперничество и стиль борьбы в гонках на выносливость, работа с напарниками, 24-часовой заезд и суперсложная трасса. Все сразу», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки

У Ферстаппена дисквалификация после победы, 3 поломки и 0 подиумов за 7 гонок в «Ф-1» и NLS в 2026-м

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Разве есть те, кто сомневался/сомневается?
Он в этой гонке был как рыба в воде! Адаптивность Макса не знает границ !
Макс, конечно, молодец, но смотреть за гарантированной поездкой за чашкой было довольно уныло. У второго Мерседеса #80 единственная задача на гонку была ни в коем случае не опередить #3.
Слушай, ну во первых Макс протащил GT, на первое место…. Ну и ночью к них была классная заруба между мерсами…. Ну и дальше Макс же не виноват что едет быстрее чем второй мерс ?
