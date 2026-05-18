  • 500 миль Индианаполиса. Палоу выиграл квалификацию, Росси и Малукас стартуют с первого ряда
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу стал быстрейшим по итогам заключительной стадии квалификации к «500 милям Индианаполиса».

Четырехкратный чемпион «Индикара» и победитель прошлогодней гонки взял второй для себя поул к «Инди-500».

Вторую скорость показал Александр Росси («Эд Карпентер»), третьим стал Дэвид Малукас («Пенске»).

Шестерку быстрейших замкнули Феликс Розенквист («Майер Шэнк»), Сантино Ферруччи («Фойт») и Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»), которые стартуют со второго ряда. 

Двукратный победитель «Инди-500» Такума Сато («Рэйхол-Леттерман») начнет гонку 13-м, Маркус Эрикссон («Андретти») – 18-м, Джозеф Ньюгарден («Пенске») – 24-м, Ромен Грожан («Дейл Койн») – 25-м, Кэтрин Легг («Фойт») – 27-й, Мик Шумахер («Рэйхол-Леттерман») – 28-м.

Обновление: Кайо Коллет («Фойт»), квалифицировавшийся десятым, отправлен на последний ряд из-за несоответствия машины регламенту. Сато переместился на 12-е место на решетке, Эрикссон – на 17-е, Ньюгарден – на 23-е, Грожан – на 24-е, Легг – на на 26-е, Шумахер – на 27-е.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Про шестикратного чемпиона индикар тактично промолчали
