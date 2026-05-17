Журналистка Серазоли: «Неясно, доедет ли Окон сезон до конца»

Серазоли допускает разрыв «Хааса» с Оконом по ходу сезона.

Бразильская журналистка «Формулы-1» Джулианн Серазоли сообщила, что «Хаас» может расстаться с Эстебаном Оконом до конца года.

Ранее появлялась информация о потенциальной замене француза на резервного пилота «Ред Булл » Юки Цуноду .

«Что ж, [руководителю «Хааса »] Комацу не нравится Окон – сильно не нравится, и он недоволен действиями гонщика.

Я даже слышала, что неясно, доедет ли Окон сезон до конца. Просто что было понятно: ситуация Окона выглядит далеко не радужной», – заявила Серазоли на канале UOL Esporte.

Позже журналистка отреагировала на слухи, согласно которым между Оконом и Комацу якобы случилась большая ссора на Гран-при Майами .

«Хотела уточнить, что я рассуждала о возможности появления Рафы Камары в «Хаасе» в 2027 году, а также о том, что Комацу уже публично критиковал Окона.

Я абсолютно ничего не слышала ни о какой ссоре в Майами и не комментировала ее», – написала Джулианн в соцсетях.

