  • У Ферстаппена дисквалификация после победы, 3 поломки и 0 подиумов за 7 гонок в «Ф-1» и NLS в 2026-м
Ферстаппен продолжил серию без подиумов в 2026-м.

Макс Ферстаппен и его напарники по «Мерседесу» №3 Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья лидировали на «24 часах Нюрбургринга» на протяжении большей части дистанции, но выбыли из борьбы за высокие позиции из-за технических проблем.

Нидерландец, выступающий в «Формуле-1» за «Ред Булл», пока не заезжал на подиумы в 2026 году.

В «Ф-1» Ферстаппен стал шестым в Австралии, сошел в Китае из-за поломки, занял восьмое место в Японии и пятое – в Майами.

В NLS, серии гонок на трассе «Нюрбургринг Нордшляйфе», экипаж дисквалифицировали и лишили победы в первом для Макса заезде сезона из-за лишнего комплекта шин. На следующих двух этапах, в которых участвовал Ферстаппен, на «Мерседесе» случались поломки. 19 апреля нидерландец и его коллеги заняли 39-е место, сегодня – 38-е.

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки

Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает. Мне все равно понравилось»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии

нормально так смешали всё вместе)))
ОтветRamin Mamedov
Надо было стату Iracing добавить,уж чтобы наверняка
Гонки на выносливость - это не совсем про скорость, это иногда про что-то философское, в данном случае, про стоицизм. Когда-нибудь Макс обязательно выиграет, но не сегодня, не сегодня :)
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ф1 не про скорость, гонки на выносливость не про скорость... а что же у вас про скорость-то? понос?
Ответvulturecrow
А в зависимости от удобства. Попробует Максег другую дисциплину и не добьется успеха - тоже не про скорость станет
Да я думаю ему начихать там на какие-то местечковые кубки, когда как никак ты многократный чемпион Ф1. Сел, покатался, кайфанул-вот и выходные прошли)
Ответlightcore
думаю, что нет. как раз ищет новые вызовы. и интереса не было бы, если бы сразу заезжал на тумбу, а так-интрига, конкуренция, вызов. опять же реклама и популяризация гонок на выносливость. единственное, слишком уж его "много" в ленте, понятно, на нем пытаются "выехать", он лучший пилот, звезда, но, блин, там чуваки рубятся годами, про них бы не забывали...
а так-круто, мерс/Ауди/БМВ/Порше/форд собрали бы команды, каждый взял бы из ф1 пилота ) вот было бы интересно:) и с тактической точки зрения-выпусквли бы на друг друга их? на 1.5-2 часа?
