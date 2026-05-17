У Ферстаппена дисквалификация после победы, 3 поломки и 0 подиумов за 7 гонок в «Ф-1» и NLS в 2026-м
Макс Ферстаппен и его напарники по «Мерседесу» №3 Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья лидировали на «24 часах Нюрбургринга» на протяжении большей части дистанции, но выбыли из борьбы за высокие позиции из-за технических проблем.
Нидерландец, выступающий в «Формуле-1» за «Ред Булл», пока не заезжал на подиумы в 2026 году.
В «Ф-1» Ферстаппен стал шестым в Австралии, сошел в Китае из-за поломки, занял восьмое место в Японии и пятое – в Майами.
В NLS, серии гонок на трассе «Нюрбургринг Нордшляйфе», экипаж дисквалифицировали и лишили победы в первом для Макса заезде сезона из-за лишнего комплекта шин. На следующих двух этапах, в которых участвовал Ферстаппен, на «Мерседесе» случались поломки. 19 апреля нидерландец и его коллеги заняли 39-е место, сегодня – 38-е.
а так-круто, мерс/Ауди/БМВ/Порше/форд собрали бы команды, каждый взял бы из ф1 пилота ) вот было бы интересно:) и с тактической точки зрения-выпусквли бы на друг друга их? на 1.5-2 часа?