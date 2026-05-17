Ожье выложил фото с Ферстаппеном на «Нюрбургринге» и предложил выступить в ралли, Макс ответил: «Ты меня поучишь?»

Ожье предложил Ферстаппену выступить в ралли после «Нордшляйфе».

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Ожье после «24 часов Нюрбургринга» опубликовал фото с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, его отцом Йосом и победителем гонки Маро Энгелем.

«Здорово было почувствовать атмосферу на «24 часах Нюрбургринга» сегодня. Поздравляю Маро с победой, а Макса с тем, что он вновь показал, какой он потрясающий пилот – в любой машине.

Что дальше, Макс? Может, ралли, по стопам отца? 😜» – написал Ожье.

«Ты меня поучишь? 🤪» – ответил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает. Мне все равно понравилось»

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки

Фото: соцсети Себастьяна Ожье

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Себастьяна Ожье
Не надо Максу в ралли, слишком опасно, пример Кубицы
Не опаснее любых других гонок
В среднем таки опаснее. И в ралли совсем другая философия, чем в кольце. Здесь постоянно топить на 100% безрассудно, если ты не МакРей (который и вылетал в кусты на раз-два).
Смайлик надо было тоже в заголовок. А то не видно что Макс шутил
