Победитель «24 часов Нюрбургринга» Энгель: «Ферстаппен сделал гонку еще заметнее, мы должны быть благодарны»

Победитель гонки на «Нордшляйфе» поблагодарил Ферстаппена за интерес фанатов.

Маро Энгель, выигрывавший гонку «24 часа Нюрбургринга» вместе с Максимом Мартеном, Фабианом Шиллером и Лукой Штольцем за рулем «Мерседеса » №80, поделился мнением о борьбе с Максом Ферстаппеном и росте интереса со стороны болельщиков.

Экипаж Ферстаппена, управлявший «Мерседесом» №3, финишировал 38-м из-за технических проблем.

Победа стала для Энгеля второй – ранее он поднимался на высшую ступень подиума на «Нордшляйфе» в 2016-м.

В прошлом году Ферстаппен обвинил Энгеля в распространении ложной информации о машине, за рулем которой Макс предположительно побил рекорд трека.

«Должен сказать, мне очень понравилось сражение с Максом. Было здорово видеть, как он управляет «Мерседесом» на грани ночью на «Нордшляйфе». Думаю, ему тоже понравилось.

Наблюдать за Максом на этой трассе – это было что-то особенное. И, разумеется, он выступал невероятным образом. Я улыбался за рулем, когда мы гонялись. Было очень весело.

[Интерес фанатов –] это потрясающе. В прошлом году было 280 000 зрителей, а в этом году аншлаг, более 350 000, и, полагаю, во многом благодаря Максу.

Он сделал гонку еще заметнее на карте мирового автоспорта, и, безусловно, мы должны быть благодарны за это. Пилотировал он невероятно, как всегда, и мы получали больше удовольствия за рулем. Наверное, команда переживала и, думаю, была рада, когда мы немного успокоились после этого сражения. Но ради таких моментов гонщики и живут. Это настоящая жизнь посреди ночи, нечто особенное», – поделился мнением Энгель.

