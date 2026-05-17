  • Глока лишили лицензии для «Нордшляйфе» после нарушения на «24 часах Нюрбургринга»
Глок потерял лицензию для «Нордшляйфе» из-за перебора штрафов.

Стюарды дисквалифицировали Тимо Глока из гонки «24 часа Нюрбургринга».

Немец выступал за рулем «Макларена» №69. Его напарникам Мартину Кирххеферу, Бену Дерру и Тимо Шайдеру было разрешено продолжить гонку без Глока.

Бывший гонщик «Формулы-1» со скоростью 112 км/ч проехал через зону, где в тот момент было локальное ограничение в 60 км/ч. Судьи отметили, что Глок допустил нарушение во второй раз.

Кроме того, гонщик заработал два штрафных балла, что привело к потере лицензии, необходимой для выступлений на трассе «Нюрбургринг Нордшляйфе».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
регламент
Тимо Шайдер
24 часа Нюрбургринга
Формула-1
Тимо Глок
Макларен
Нюрбургринг

Гонщик, который навсегда запомнится только одним своим действием…
Ответshapor
Гонщик, который навсегда запомнится только одним своим действием…
Тем как он раздвинул ноги перед тоголезским таксистом?
