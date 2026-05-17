MotoGP. У Алекса Маркеса перелом позвонка и ключицы после аварии, гонщик перенесет операцию

Команда сообщила о травмах Алекса Маркеса после большой аварии.

«Грезини» поделилась информацией о здоровье Алекса Маркеса, который стал участником серьезного инцидента на Гран-при Каталонии.

Испанец врезался в соперника из «КТМ » Педро Акосту , у которого возникли технические проблемы, после чего выехал в гравий. Пилот покинул байк, который после этого несколько раз перевернулся и разрушился.

Команда сообщила, что Маркес получил краевой перелом седьмого шейного позвонка. Дополнительное обследование травмы завершат на следующей неделе.

Кроме того, у Алекса сломана правая ключица – ее стабилизируют пластиной. Уже сегодня гонщик перенесет операцию.

