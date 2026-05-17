  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает. Мне все равно понравилось»
0

Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает. Мне все равно понравилось»

Ферстаппен высказался об обидном итоге «24 часов Нюрбургринга».

Пилот «Ред Булл» в «Формуле-1» Макс Ферстаппен, выступивший на «24 часах Нюрбургринга» за рулем «Мерседеса», поделился эмоциями после гонки.

Нидерландец и его напарники Жюль Гунон, Лукас Ауэр и Даниэль Хункаделья лидировали после 20 часов заезда, но финишировали 38-ми из-за поломки.

«Очень обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает.

Мне все равно очень понравился этот опыт с Жюлем, Лугги и Дани. Спасибо команде и всем на трассе за вашу поддержку», – написал четырехкратный чемпион «Ф-1».

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Макса Ферстаппена
Даниэль Хункаделья
logoМерседес
logoФормула-1
Нюрбургринг
24 часа Нюрбургринга
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
GT
Лукас Ауэр

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Составчик мечты на следующий год - Макс, Леклер, Алонсо и Баттон. Жаль, что такого никогда не случится
Ответ_Greg Moore
Составчик мечты на следующий год - Макс, Леклер, Алонсо и Баттон. Жаль, что такого никогда не случится
в разных экипажах чтобы были) иначе смысл
для себя, не плохо и неплохой уикенд макс провел
Дорогие друзья заходите почитать про победу Андретти 1 раз в карьере еще в одном легендарном марафоне 500 миль Индианаполиса: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3405463.html
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гоночный босс «Форда»: «Ред Булл» уже много раз показывал, на что способен»
вчера, 18:42
Ланс Стролл: «У «Астон Мартин» есть все, чтобы побеждать в «Ф-1»
вчера, 18:10
«Альпин» будет использовать новый симулятор
вчера, 17:40
Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»
вчера, 17:02
Маттиа Бинотто: «Очевидно, что мотор «Ауди» отстает от конкурентов – это неудивительно»
вчера, 16:33
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Улучшение управляемости – важная задача на Гран-при Канады»
вчера, 15:06
«Макларен» может привезти на Гран-при Канады собственную версию заднего антикрыла «Макарена» (RacingNews365)
вчера, 14:22
Фредерик Вассер об изменениях в стартовой процедуре: «Это было несправедливо по отношению к «Феррари»
вчера, 13:36
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
вчера, 13:00
Ландо Норрис: «Хочу попробовать выступить в «24 часах Ле-Мана»
вчера, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем