Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает. Мне все равно понравилось»

Ферстаппен высказался об обидном итоге «24 часов Нюрбургринга».

Пилот «Ред Булл » в «Формуле-1» Макс Ферстаппен , выступивший на «24 часах Нюрбургринга» за рулем «Мерседеса », поделился эмоциями после гонки.

Нидерландец и его напарники Жюль Гунон, Лукас Ауэр и Даниэль Хункаделья лидировали после 20 часов заезда, но финишировали 38-ми из-за поломки.

«Очень обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает.

Мне все равно очень понравился этот опыт с Жюлем, Лугги и Дани. Спасибо команде и всем на трассе за вашу поддержку», – написал четырехкратный чемпион «Ф-1».

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки