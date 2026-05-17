Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает. Мне все равно понравилось»
Пилот «Ред Булл» в «Формуле-1» Макс Ферстаппен, выступивший на «24 часах Нюрбургринга» за рулем «Мерседеса», поделился эмоциями после гонки.
Нидерландец и его напарники Жюль Гунон, Лукас Ауэр и Даниэль Хункаделья лидировали после 20 часов заезда, но финишировали 38-ми из-за поломки.
«Очень обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает.
Мне все равно очень понравился этот опыт с Жюлем, Лугги и Дани. Спасибо команде и всем на трассе за вашу поддержку», – написал четырехкратный чемпион «Ф-1».
«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Макса Ферстаппена
