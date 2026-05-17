Ведущая Sky Sports Наоми Шифф об изменениях в моторах «Ф-1» в 2027-м: «Как командам работать в условиях новых сроков?»

Шифф оценила изменения в моторах «Ф-1» для сезона-2027.

Ведущая Sky Sports и бывшая гонщица W Series Наоми Шифф считает, что изменения в моторном регламента, которые вступят в силу в следующем году, сыграют против «Мерседеса ».

Ранее ФИА согласовала с производителями и командами «Ф-1» снижение мощности электрической составляющей мотора: с 2027-го соотношение мощности ДВС и электромотора составит 60 на 40.

«Здесь так много факторов, не так ли? Есть политический аспект: сейчас «Мерседес» находится впереди, там довольны своим мотором и его мощностью. Думаю, кто-то может сказать: «А не навредят ли им принятые изменения?» Это могла быть еще одна эра доминирования «Мерседеса» – но теперь впереди большие изменения.

Нынешняя батарея недостаточно эффективная, из-за чего пилотам приходится постоянно, постоянно ее контролировать. Если же перейти на 60:40, то уже не придется так пристально следить за батареей, она будет дольше держаться. Это более эффективный подход.

Но это значит, что придется сжигать больше топлива. Больше топлива значит, что некоторым командам… может, это коснется не всех, мы не знаем, насколько экономно команды разместили топливную систему – но некоторым командам придется изменить топливную систему. А это может привести к значительным изменения в области шасси.

Команды уже довольно далеко продвинулись в разработке проектов на следующий год и почти завершили процесс создания модели для тестов в аэротрубе – где крайний срок обычно приходился на июнь. И что, им просто нужно вернуться к самому началу? Как им работать в условиях новых сроков?» – высказалась Шифф.

ФИА объявила о повышении мощности ДВС и снижении доли гибрида в «Ф-1» с 2027 года. Гонщики критиковали текущее соотношение

