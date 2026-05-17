Лукас Ауэр: «Ферстаппен был разочарован из-за технических проблем в «24 часах Нюрбургринга»
Лукас Ауэр – пилот команды «Винвард» и напарник Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» –высказался о технической проблеме, с которой столкнулся коллектив в марафоне.
После потери лидерства экипаж №3 в итоге финишировал на 38-м месте.
«Гонка получилась очень хорошей. Конечно, результат печальный, но я горжусь нашим экипажем – было очень приятно разделить машину с парнями и со всей командой. Думаю, нам удалось очень хорошо со всем справиться.
Очевидно, было очень много внимания со стороны прессы, было очень много людей. Мы были очень хорошо организованы. В конце концов увиденное – поразительно для GT3.
Реакция Ферстаппена на проблемы с машиной? Я бы сказал, что он был разочарован – но в конце концов мы все выступаем в гонках, мы знаем, как порой тут все складывается. С учетом трафика и множества разных категорий для всех главным было выжить. Но вообще гонка прошла довольно чисто», – сказал Ауэр.
