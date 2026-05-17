Лукас Ауэр: «Ферстаппен был разочарован из-за технических проблем в «24 часах Нюрбургринга»

Напарник Ферстаппена рассказал о реакции Макса на проблемы в «24 часах Нюрбургринга».

Лукас Ауэр – пилот команды «Винвард» и напарник Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» –высказался о технической проблеме, с которой столкнулся коллектив в марафоне.

После потери лидерства экипаж №3 в итоге финишировал на 38-м месте.

«Гонка получилась очень хорошей. Конечно, результат печальный, но я горжусь нашим экипажем – было очень приятно разделить машину с парнями и со всей командой. Думаю, нам удалось очень хорошо со всем справиться.

Очевидно, было очень много внимания со стороны прессы, было очень много людей. Мы были очень хорошо организованы. В конце концов увиденное – поразительно для GT3.

Реакция Ферстаппена на проблемы с машиной? Я бы сказал, что он был разочарован – но в конце концов мы все выступаем в гонках, мы знаем, как порой тут все складывается. С учетом трафика и множества разных категорий для всех главным было выжить. Но вообще гонка прошла довольно чисто», – сказал Ауэр.  

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Лукас Ауэр
24 часа Нюрбургринга
logoМакс Ферстаппен
гонки на выносливость
GT
logoМерседес

Единственное что могу сказать, эта гонка показала какая пропасть между топ гонщиками Ф-1 и даже топ гонщиками GT3 и WEC. Совершенно другой уровень.
тут еще как бы не просто гонщик, а топ из топов(4х кратный чемпион мира и вообще гений, который и реальные гонки катает и из симуляторов не вылазит)
