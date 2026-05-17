«Может, когда у него будет четыре титула». В «Мерседесе» против участия Антонелли в гонках на «Нордшляйфе»

«Мерседес» отказался поддерживать выступление Антонелли на «Нюрбургринге».

Заместитель руководителя «Мерседеса » Брэдли Лорд прокомментировал заявление Андреа Кими Антонелли о желании получить лицензию для участия в гонках на трассе «Нордшляйфе».

«Будет ли у Антонелли разрешение «Мерседеса» на получение лицензии «Нюрбургринга » в этом году? Нет. Я говорил с ним об этом. Мне кажется, он скорее пошутил.

Возможно, он может попробовать, когда у него будет четыре чемпионских титула. [У того же Макса Ферстаппена] немного больше опыта. Антонелли стоит полностью сконцентрироваться на «Формуле-1», – сказал Лорд.

Кими Антонелли: «Хотел бы поучаствовать в GT с Ферстаппеном. Уже попросил о тестах на «Нордшляйфе»

