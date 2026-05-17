«Может, когда у него будет четыре титула». В «Мерседесе» против участия Антонелли в гонках на «Нордшляйфе»
«Мерседес» отказался поддерживать выступление Антонелли на «Нюрбургринге».
Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал заявление Андреа Кими Антонелли о желании получить лицензию для участия в гонках на трассе «Нордшляйфе».
«Будет ли у Антонелли разрешение «Мерседеса» на получение лицензии «Нюрбургринга» в этом году? Нет. Я говорил с ним об этом. Мне кажется, он скорее пошутил.
Возможно, он может попробовать, когда у него будет четыре чемпионских титула. [У того же Макса Ферстаппена] немного больше опыта. Антонелли стоит полностью сконцентрироваться на «Формуле-1», – сказал Лорд.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
