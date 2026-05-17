  • «Может, когда у него будет четыре титула». В «Мерседесе» против участия Антонелли в гонках на «Нордшляйфе»
«Мерседес» отказался поддерживать выступление Антонелли на «Нюрбургринге».

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал заявление Андреа Кими Антонелли о желании получить лицензию для участия в гонках на трассе «Нордшляйфе».

«Будет ли у Антонелли разрешение «Мерседеса» на получение лицензии «Нюрбургринга» в этом году? Нет. Я говорил с ним об этом. Мне кажется, он скорее пошутил.  

Возможно, он может попробовать, когда у него будет четыре чемпионских титула. [У того же Макса Ферстаппена] немного больше опыта. Антонелли стоит полностью сконцентрироваться на «Формуле-1», – сказал Лорд.

Кими Антонелли: «Хотел бы поучаствовать в GT с Ферстаппеном. Уже попросил о тестах на «Нордшляйфе»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
То есть - никогда
Не повезло команде Макса, Мерседес подвел с надежностью, а ведь был реальный шанс на победу.
Sebastian Pereira
Имя Фамилия
Шли рядом. До того, как Макс сел за руль и привез 45 секунд балаболу за 8 кругов. Да, да, Макс виноват. Успокойтесь.
