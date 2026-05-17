Джок Клиа: «Хэмилтон талантливее Шумахера. Но у Льюиса нет того же видения, что у Михаэля»
Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа сравнил Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
«Вероятно, Хэмилтон обладает большим природным талантом, чем Шумахер – но у него нет того же видения, что у Михаэля.
Мухаммед Али говорил, что тебя останавливает не гора на пути, а камень в обуви. Михаэль очень хорошо понимал, куда попали эти камешки, и старался убедиться, что вокруг него все работает идеально. Он знал, что на определенном уровне многие аспекты играют роль и что дело не только в чистой скорости.
Думаю, Шумахер признал бы, что он не самый быстрый и не самый смелый пилот. Когда ты добираешься до этого уровня, то тут все могут проехать очень быстрый круг, но настоящего успеха достигают только те, кто видит всю картину и обращает внимание на детали, которые играют ключевую роль в субботу и воскресенье. У Михаэля в этом плане был идеальный баланс», – сказал Клиа.
"Может он приходил в 4ю-5ю команду по силам на момент его прихода и выводил её на чемпионский уровень, хотя бы в личке, как у немца в Феррари было?"
Да было. На момент прихода льюиса, мерседес занимал 5-строчку в кубке конструкторов 2012 году. хэмилтон перешел в 2013.
оба выигрывали титулы за 2 разные машины. Оба накосили титулов, поулов и побед. Если брать цифры то Хэмилтон лучше. Да и по напарникам у хэмилтона вроде как получше были.
Смысл их сравнивать, разный возраст и в одной команде некогда не ездили. тем более в этом виде спорта.
Тот же Ферстаппен сейчас мог вообще без одного титула кататься. А условный Леклер или Норрис с 4-5 титулами быть.
