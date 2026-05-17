Джок Клиа: «Хэмилтон талантливее Шумахера. Но у Льюиса нет того же видения, что у Михаэля»

Клиа объяснил, в чем Хэмилтон уступает Шумахеру.

Бывший главный инженер «Феррари » по производительности Джок Клиа сравнил Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера .

«Вероятно, Хэмилтон обладает большим природным талантом, чем Шумахер – но у него нет того же видения, что у Михаэля.

Мухаммед Али говорил, что тебя останавливает не гора на пути, а камень в обуви. Михаэль очень хорошо понимал, куда попали эти камешки, и старался убедиться, что вокруг него все работает идеально. Он знал, что на определенном уровне многие аспекты играют роль и что дело не только в чистой скорости.

Думаю, Шумахер признал бы, что он не самый быстрый и не самый смелый пилот. Когда ты добираешься до этого уровня, то тут все могут проехать очень быстрый круг, но настоящего успеха достигают только те, кто видит всю картину и обращает внимание на детали, которые играют ключевую роль в субботу и воскресенье. У Михаэля в этом плане был идеальный баланс», – сказал Клиа.

