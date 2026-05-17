  • Джок Клиа: «Хэмилтон талантливее Шумахера. Но у Льюиса нет того же видения, что у Михаэля»
Клиа объяснил, в чем Хэмилтон уступает Шумахеру.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа сравнил Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

«Вероятно, Хэмилтон обладает большим природным талантом, чем Шумахер – но у него нет того же видения, что у Михаэля.

Мухаммед Али говорил, что тебя останавливает не гора на пути, а камень в обуви. Михаэль очень хорошо понимал, куда попали эти камешки, и старался убедиться, что вокруг него все работает идеально. Он знал, что на определенном уровне многие аспекты играют роль и что дело не только в чистой скорости.

Думаю, Шумахер признал бы, что он не самый быстрый и не самый смелый пилот. Когда ты добираешься до этого уровня, то тут все могут проехать очень быстрый круг, но настоящего успеха достигают только те, кто видит всю картину и обращает внимание на детали, которые играют ключевую роль в субботу и воскресенье. У Михаэля в этом плане был идеальный баланс», – сказал Клиа.  

Джок Клиа: «Хэмилтон не поступил бы так, как Шумахер в 1994-м и 1997-м, когда выбил Хилла и Вильнева»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Сэр, талантливей Барона? А в чем это заключается?? Были чемпионства Хэма за команды уровня Бенетона в который приходил Микаэль? Может он приходил в 4ю-5ю команду по силам на момент его прихода и выводил её на чемпионский уровень, хотябы в личке, как у немца в Феррари было?
Да он (Джок Клиа), Шумахера ещё с 1997 года не любит. Он и Стролла наверно более талантливым готов назвать
Не фанат не одного не другого.

"Может он приходил в 4ю-5ю команду по силам на момент его прихода и выводил её на чемпионский уровень, хотя бы в личке, как у немца в Феррари было?"

Да было. На момент прихода льюиса, мерседес занимал 5-строчку в кубке конструкторов 2012 году. хэмилтон перешел в 2013.

оба выигрывали титулы за 2 разные машины. Оба накосили титулов, поулов и побед. Если брать цифры то Хэмилтон лучше. Да и по напарникам у хэмилтона вроде как получше были.

Смысл их сравнивать, разный возраст и в одной команде некогда не ездили. тем более в этом виде спорта.
Тот же Ферстаппен сейчас мог вообще без одного титула кататься. А условный Леклер или Норрис с 4-5 титулами быть.
Дискуссионное заявление конечно . Может да , а может нет . Если сравнивать по Росбергу , то да , но это сравнение 28 летнего Льюиса с 40 летним Шумахером еще и спустя 3 года простоя . Сейчас 28 летний Леклер тоже быстрее 41 летнего Льюиса , просто у всех свое время
Естественно, дискуссионное. Объективных метрик по этому вопросу в принципе нет) с другой стороны, Клиа работал с обоими, да и в целом повидал в формуле многое.
Так это "видение" тоже часть таланта.
Михаэль намного сильнее Хэмильтона.Да и уважения к нему было больше.
Михаэль намного слабее Хемильтона. Да и уважения к нему было меньше.
Ваше сообщение очень классное и содержательное.
Шумахер конечно был глыбой, но они оба одинаково равные и совершенно разные, разных эпох, хоть и пересеклись на трассе, оба талантливые и быстрые,
Скандальность тут только в их сравнении. Но Шумахер и правда не был лучшим ни в чём по отдельности, однако он имел лучшую сумму умений, превосходя каждого из соперников по нескольким параметрам, уступая лишь в каком-нибудь одном. В то же время Кларк, например, именно что был лучшим во всём и всегда. А Хэмилтон… Как минимум, он не принимал участия в постройке чемпионской команды практически с нуля. Он как Мэнселл и Райкконен, гонщик-гонщик, а не инженер-гонщик.
Ты думаешь что он никак не помогал строить команду, которая выиграла 7 кубков конструкторов подряд?
Конечно интересно, как мерять талант, какой линейкой? А так, ну МиШу задал стандарты профессионализм гонщика (о чем еще Эдди писал в своей книге). Хэм переписал кучу рекордов. Разные они, времена разные.
Ральф Шумахер: «Уход Окона из «Хааса» в конце года практически предрешен»
19 минут назад
Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»
43 минуты назад
Журналист Слэйтер: «Хорнер – аналог Гвардиолы в «Ф-1», но тут меньше вакансий»
сегодня, 13:21
Джонни Херберт: «Феррари» раскрыла свои карты раньше остальных, но теперь уже не выглядит угрозой»
сегодня, 12:42
Роб Смедли: «5-10 процентов людей в «Феррари» понимают, как побеждать»
сегодня, 11:07
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
сегодня, 11:00
Хэмилтон и Норрис отреагировали на чемпионство «Арсенала» в соцсетях
сегодня, 10:20
Дэймон Хилл: «Алонсо вряд ли нужен гоночный инженер. Это Фернандо говорит тебе, что делать»
сегодня, 09:53
Бывший инженер «Хонды» о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «У Матешица были Марко и Тост, разбирающиеся в гонках, у Лоренса Стролла таких связей нет»
сегодня, 09:13
«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT
сегодня, 08:31
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
